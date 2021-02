Stačí jenom výstražný trojúhelník? Nově zaváděné světelné majáky by mohly pomoc s lepší viditelností

Kousek za čerpací stanicí na staré silnici mezi Berounem a Královým Dvorem jsem položil blikající světlo a vedle trojúhelník. Světlo je v gumovém pouzdře, vypadá trošku jako větší puk a kolem celého obvodu jsou diody nebo led světla. Stisknutím tlačítka si jednoduše navolíte intenzitu blikání.

Podle oslovených řidičů jsou blikající světla lepší než tradiční výstražný trojúhelník.

„To světlo je dobrý. Ty trojúhelník nejsou kolikrát vidět na cestě,“ reagoval jeden z dotazovaných řidičů na nové výstražné zařízení.

Světelný maják v osobním autě musí mít od nového roku všichni španělští řidiči, turistů se to netýká. Novinku schválilo loni v listopadu španělské ministerstvo dopravy v rámci novely silničního zákona.

Maják musí blikat žlutým nebo oranžovým světlem tak, aby byl vidět až na kilometrovou vzdálenost. Baterie by měla vydržet minimálně 30 minut. A právě v bateriích vidí šéf Besipu Tomáš Neřold velkou slabinu majáku

„Pokud by se vybilo v momentně, kdy na něj motorista spoléhá, vozidlo se stane neviditelným a vzniká nebezpečná situace. Předpokládá to pravidelnou údržbu, respektive kontrolu baterie před jízdou. V praxi se nedá předpokládat, že by se tím řidiči pravidelně zabývali tak, aby na to bylo sto procentní spolehnutí,“ říká Neřold

Šéf Besipu ale zároveň připouští, že blikající majáky můžou být užitečné hlavně za špatného počasí, kdy je hůř vidět.

„Výhodou žlutého světla je zvýšení viditelnosti vozidla v extrémních meteorologických situacích, například za hustého deště, sněžení a podobně. Poutá zřejmě o něco více pozornost než výstražný trojúhelník. To nouzové žluté světlo může být určitě vhodný doplněk, ale důležitější je, abychom správně používali standartní povinnou výbavu.“

Umístění výstražného trojúhelníku za odstavené auto má jasná pravidla. Na silnici musí být 50 metrů, na dálnici pak 100 metrů za vozem. Právě v tom, kam dát výstražný trojúhelník, ale čeští řidiči tápou. Ukázala to i nedávná anketa Českého rozhlasu. Správnou vzdálenost netrefil ani jeden. Většina se správné odpovědi ani zdaleka nepřiblížila.

Blikající nouzová světla můžou výstražný trojúhelník doplnit. Podle Neřolda ale Česko o zavedení podobných majáků do povinné výbavy auta neuvažuje.