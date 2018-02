Z chodců se stávají 'smart phone zombies'. Zvedněte na ulici oči od telefonu, vyzývají experti

To že lidé na ulicích nesledují co se děje kolem nich, ukazuje i jeden televizní spot projektu Ty to zvládneš, který se věnuje bezpečnosti na silnici. Mladý kluk se sluchátky na uších jde po ulici a blíží se k přechodu pro chodce, kam zrovna přijíždí také auto.

Podle statistik Týmu silniční bezpečnosti zemřel loni v Česku při nehodách na přechodu každý čtvrtý chodec.

Roman Budský z Týmu silniční bezpečnosti Radiožurnálu řekl, že není dobré začít rovnou sankcemi. Podle něho je lepší prevence. Přimět nějakou formou lidi, aby zvedli oči od mobilního telefonu a začali sledovat provoz kolem sebe. Zajímavou kampaň měli třeba ve Francii.

„Chodec je snímán kamerou, a když vstoupí nepozorně na přechod pro chodce, tedy nerozhlédne se a zpravidla se věnuje mobilu, tak se zasimuluje zvukový efekt, jako když brzdí pneumatiky, a chodce vyfotí,“ popisuje Budský.

Chodec se pak vidí na velké obrazovce, která je blízko přechodu. Pomoc by podle Budského mohly třeba i nějaké blikající ledky na chodníku těsně před přechodem, které by lidi upozornili na to, že se blíží k silnici.

Nepozorní chodci, cyklisté i běžci můžou na místě dostat pokutu až dva tisíce korun. Právě za to, že ohrozili bezpečnost provozu třeba koukáním do telefonu. Policii se ale takové přestupky obtížně prokazují, navíc je neevidují ani ve svých statistikách.