Za 10 let nemůžeme prodávat jen nová elektroauta, říká Hodáč. Předběhne nás Asie, varuje Marušinec
Evropská komise částečně vyhověla automobilkám a rychleji zhodnotí svůj plán zakázat od roku 2035 prodej nových aut se spalovacími motory. „V Norsku je dnes 98 procent prodaných aut elektromobilů,“ poukazuje pro Český rozhlas Plus předseda Asociace elektromobilového průmyslu Jaromír Marušinec. „Tam bylo tolik podpory pro elektrické vozy, že to nikdo jiný nevěděl,“ namítá bývalý ředitel Evropské asociace výrobců automobilů Ivan Hodáč.
Pane Marušinče, dá se stihnout, aby se za deset let touhle dobou už neprodávala nová auta se spalovacími motory?
Rozhodně se to stihnout dá. Například v Norsku už je dnes prodaných 98 procent prodaných aut elektromobilů.
Nemotivuje automobilky dostatečně klimatický cíl Evropské unie? A je problém, že je výroba elektromobilů závislá na Číně? Odpovídají Ivan Hodáč a Jaromír Marušinec.
Pane Hodáči, váš pohled?
Myslím, že je to úplně vyloučené. Vidíme to také z toho, co říká automobilový průmysl. To, že Norsko má 90 procent, není směrodatné, protože v Norsku bylo tolik podpory pro elektrické vozy, že to nikdo jiný neviděl. Jiná země to nemůže mít.
Jen tak mimochodem, prezident Toyoty nedávno řekl, že nikdy na světě nebude víc než 30 procent elektromobilů. Mluvím o autech na baterky, čisté elektromobily. Takže podle mého názoru je rok 2035 naprosto vyloučený.
Pane Marušinče, můžeme se srovnávat s Norskem, kde je podpora elektromobility značná?
Nebyla tak značná podpora elektromobility, ale spíše nepodpora spalovacích vozidel. Myslím, že se srovnát můžeme. A stanovisko Toyoty, která je k elektromobilitě nejpesimistější, nelze brát jako příklad. Všechny ostatní automobilky deklarovaly, že budou vyrábět dostatečný počet elektromobilů v roce 2035.
A vemte si, že průměrné stáří vozidla v České republice je přes 15 let, to znamená, že až okolo roku 2050 zmizí polovina spalovacích vozidel. Takže termín je ještě hodně daleko. A pokud se na to naše automobilky technologicky nepřipraví, tak pak nás předběhnou ty asijské, které na to připravené jsou.
Pane Hodáči, není to tak, že podíl elektromobilů na evropském trhu postupně roste? A v návaznosti na to, co teď řekl pan Marušinec – je možné, abychom se dostali k tomu, že postupem času se z nových aut budou prodávat jenom elektromobily?
Myslím si, že postupem času se to stát může, ale ne v roce 2035. Rok 2035 je sice za 10 let, ale v automobilovém průmyslu je 10 let velice dlouhá doba.
Automobilový průmysl vždycky chtěl a zastával takzvanou technologickou neutralitu. To znamená, že v cílech, které dostanete v rámci například Evropské unie ohledně oxidu uhličitého, si jich můžou automobilky dosáhnout, jak budou potřebovat.
Pro spalovací motory je tady vodík. To už existovalo a BMW to dělalo v roce 2000, 2001, 2002. Sám jsem s těmi auty jezdil. Je tady vodík pro spalovací články. To je taky další možnost. A to je taky elektrické auto. A jsou tady syntetická paliva.
Takže podle mě nemáme omezovat, co ten průmysl dělá směrem k dekarbonizaci jenom na jednu technologii, to znamená na elektrická auta na baterie.
Pane Marušinče, není potřeba evropským automobilkám dát větší volnost? Jakým způsobem dosáhnout bezemisní budoucnosti?
Proč ne? Ona i vodíková auta technologicky fungují, ale absolutně nefungují obchodně. Protože když si někdo má koupit vozidlo, které bude mnohem dražší než elektromobil a jeho palivo a servis také násobně dražší, tak zákazníci vždy zvolí elektromobil před autem na vodík.
Každý, kdo má doma elektřinu, tak má možnost si elektroauto nabít. Samozřejmě ve městech je to složitější, ale dnes už jsou projekty, kde je možné nabíjet na jakémkoliv parkovišti.
Pane Hodáči, není to skutečně tak, že dnes jsou jedinou životaschopnou alternativou ke spalovacím motorům, která je udržitelná, elektromobily?
Myslím, že to není pravda, protože když mluvíme o tom, že dnes jsou auta na vodík dražší, tak elektromobily byly daleko, daleko, daleko, dražší než auta se spalovacími motory, když přišly. Ceny se změnily.
Pokud dáme dost peněz na výzkum a vývoj aut na vodík, jak na články, tak do spalovacích motorů, a budeme se to snažit přes vědu a výzkum nějakým způsobem zlevnit, tak se to může podařit.
V žádném případě si nemyslím, že je v zájmu někoho, abychom se ubírali jenom jednou cestou. V Číně, v Japonsku, v jiných zemích, ve Spojených státech, všude se vyvíjí auta na vodík, vyvíjejí se syntetická paliva. Takže technologická neutralita je také v zájmu spotřebitele.
