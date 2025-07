‚Zátěž pro firmy i občany.‘ Senát odmítá zavedení každoročních technických prohlídek starších vozidel

Senát je proti možnému zavedení každoročních technických prohlídek osobních a lehkých užitkových vozidel starších deseti let, jak je navrhuje Evropská komise. Postoj horní komory, který vyjádřila v dnešním usnesení, je v souladu se stanoviskem vlády. Senát se postavil rovněž proti navrhovaným každoročním emisním kontrolám dodávek už rok od jejich první registrace. Praha 13:07 2. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít STK | Foto: Částka Jiří | Zdroj: ČTK

„Znamenalo by to jenom zátěž pro české občany a firmy,“ řekl senátorům ministr dopravy Martin Kupka (ODS). Bezpečnosti silničního provozu, kterou argumentuje Evropská komise, by to podle něho nic nepřineslo. V Česku platí dvouletý cyklus povinných technických prohlídek. Četnost by měla podle Kupky zůstat na určení členských států.

„Starší vozidla mají obvykle více závad, častěji se účastní nehod a představují vyšší podíl vozidel s vysokými emisemi. Každoroční kontrola starších osobních a lehkých užitkových vozidel může významně přispět ke snížení počtu nehod a škodlivých emisí,“ zdůvodnila návrh Evropská komise. Nová pravidla zohledňují podle ní narůstající počet elektromobilů na evropských silnicích a mají rovněž reagovat na nově vznikající technologie.

Návrh má také zvýšit ochranu spotřebitelů před hrozbou stočených tachometrů. Údaje by musely zaznamenávat i jiné subjekty než stanice technické kontroly, což by podle Senátu vedlo k administrativní zátěži. Komise vyžaduje, aby členské státy zaznamenávaly údaje z počítadel ujetých kilometrů do vnitrostátních databází a v případě nové registrace je zpřístupňovaly ostatním členským státům.

Senát se zabýval také navrženou změnou emisních norem CO2 pro nové osobní automobily a dodávky, které automobilkám poskytnou více času na dosažení emisních cílů. Nově by automobilky měly vykazovat plnění cílů za tříleté období, nikoli za každý rok. Výrobci automobilů se tak podle Evropské komise vyhnou placení pokut za nesplnění emisních cílů už letos.

Senát rychlé představení změny uvítal, v souladu s postojem vlády pokládá za vhodnější prodloužení období na pět let. „Budeme to prosazovat v rámci celkové revize emisních cílů,“ řekl Kupka.

Horní komora chce také revizi emisních norem pro nová těžká vozidla. S ohledem na konkurenceschopnost evropského automobilového průmyslu žádá přehodnocení emisních cílů pro osobní a dodávkové automobily pro rok 2035, kdy už nemá být možný prodej nových vozidel se spalovacími motory.