Závadná auta na dálnicích zastaví mobilní jednotka inspektorů. Na místě zkontrolují brzdy i řiditelnost
Inspekce silniční dopravy v pátek na dálnici D11 představila novou mobilní jednotku stanice technické kontroly. Ta umožní inspektorům provádět komplexní technické prohlídky nákladních vozidel a autobusů přímo v provozu.
Mobilní jednotka technické kontroly je speciálně vybavený kamion. Po zastavení spustí pomocí hydraulického jeřábu nástavbu na zem a za asi patnáct minut rozloží kompletní pracoviště o velikosti zhruba 8 x 18 metrů.
To inspektorům umožní prověřit například brzdy, stav náprav a řízení nebo zkontrolovat emise. Obsluhu mobilní STK budou zajišťovat vždy dva k tomu speciálně vyškolení inspektoři.
Zatím speciální kamion zkontroloval jen jedno auto na ukázku a bylo v pořádku. Auta budou vybírat náhodně, vždy je svedou osobním autem s majáky mimo silnici a tam je zkontrolují. Kompletní kontrola potrvá obvykle 30 až 45 minut, řidič potom obdrží protokol.
Při nebezpečné závadě se vozidlo stane technicky nezpůsobilým pro provoz. V některých případech může inspektor i zadržet doklady od vozidla přímo na místě.
Součástí nového zařízení je válcová zkušebna brzd, která odhalí nedostatečný brzdný účinek, jeho nesouměrnost nebo přibrzďování kol. Dále kontroluje řízení a zavěšení náprav, které ohrožují stabilitu a řiditelnost vozidla. Posoudí také emise zážehových motorů nebo případné manipulace se systémem vstřikování známé jako AdBlue.
Technici začnou mobilní STK nasazovat přímo v terénu v listopadu. Takovéto kamiony budou v Česku kontrolovat řidiče celkem dva. Jejich cena je téměř 25 milionů korun.
V Polsku takto kontrolují auta dva roky a z vytipovaných aut má 50 procent nějakou závadu. Z nich musí ještě polovina zůstat na místě, protože je závada tak velká, že řidič přijde o technický průkaz. Nové dva kamiony českých inspektorů budou polské výroby.