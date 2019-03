Vozy typu ‚nákupní taška‘ jsou moc drahé. Automobilky ukazují v Ženevě nové koncepty

Dveře, které se otvírají nahoru, a také malý kokpit automobilu, kam se vejdou dva pasažéři. A to řidič a za ním jeden spolujezdec. Je to něco jako motorka a auto napůl. Na ženevském autosalonu takový koncept představil například Seat, Renault nebo Citroën.

„Já si myslím, že je to dobrý nápad. V přeplněných městech se lépe pohybuje motorka a toto je vlastně takový motocykl, i když má kolem sebe zvláštní karoserii,“ říká mi jeden japonský novinář u zvláštního vozítka Seatu.

Pojďme ale zpátky do současnosti. Automobilky teď řeší jiný problém – co udělat s oblíbeným segmentem nejmenších městských aut typu Škoda Citigo a podobně.

'Auta jsou jako telefony'

Vysvětlení má v Ženevě u jednoho stánku motoristický novinář Vladimír Rybecký: „Ta typická miniauta, která vynikala velmi úsporným chodem, tak o ty u zákazníků v posledních letech hodně klesá zájem. Řekl bych, že se skutečně velmi vytrácejí. Když se tady rozhlédneme, tak v podstatě jediný zajímavý je tady model Toyoty – Aygo a malé Suzuki. Jinak už tady ta miniauta nikdo nevystavuje.“

Malá auta ale v tuto chvíli tvoří stále ještě přibližně třetinu z celého trhu s osobními vozidly. Jenže výrobcům se zvedají náklady na jejich výrobu. Musí totiž splňovat přísné emisní normy, které právě malá auta přestanou časem plnit.

Nový koncept Citroenu – Ami One na 89. ženevském autosalonu. | Foto: Denis Balibouse | Zdroj: Reuters

To je podle redaktora serveru iDnes.cz Františka Dvořáka jeden z možných důvodů, proč automobilky upouštějí od vývoje malých vozidel. „I tato auta budou muset dostávat ty dražší technologie, takže to povede možná k tomu, že zdraží. Luca de Meo řekl, že je to stejné, jako když jsme měli tlačítkové telefony a smartphony. Ty telefony zdražily, protože mají v sobě víc techniky, i přesto, že ji možná ani nechceme.

První elektrická škodovka

Podle Dvořáka už například Škoda Auto oznámila, že do svého malého modelu Citigo bude dávat elektromotory. „Bernhard Maier, šéf škodovky, na tiskové konferenci sám řekl, že bude elektrické Citigo, které se představí už letos. A bude to první elektrická škodovka vůbec. A po něm Luca de Meo, šéf Seatu, na setkání s novináři prohlásil, že připravují elektrickou verzi Seatu Mii, což je dvojče Škody Citigo, benzinovou verzi už máme zapomenout. Je to prostě moc drahé, řekl jednoduše,“ dodává novinář.

A právě kvůli novým technologiím přestanou automobilky malá auta vyrábět, protože budou moc drahá. „To je právě ten důvod, proč o ta auta klesá zájem, protože se zlepšující se technikou se automobilkám nevyplatí vyrábět ty úplně nejjednodušší a nejlevnější verze. Ve chvíli, kdy ta auta získají takovou cenu, aby aspoň něco vydělala, tak se stávají neprodejná, protože víceméně za srovnatelné peníze je možné si koupit už daleko větší auto, a to je jeden z důvodů, proč zákazníci z této kategorie odcházejí. A je to také jeden z problémů jak vyřešit, co s tím, když ta auta samozřejmě zdraží,“ říká novinář Rybecký.



Podle Rybeckého budou lidé raději kupovat auta nižší střední třídy. Jestli se časem uchytí nové nápady automobilek, posadit pasažéry do kapotovaných auto-motorek, ukáže až čas.