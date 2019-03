Stačí jen tužka, papír, špendlík a magnet. Špioni na ženevském autosalonu opisují od konkurence

Pánové pracují pravděpodobně ve dvojici. Jeden z nich má fotoaparát a léhá si pod auto, kde fotí podvozek. Druhý mezitím s tužkou a deskami s formulářem vyplňuje údaje o pneumatice.

„Jsme od jednoho japonského výrobce pneumatik, zjišťujeme velikost gum a jejich tlak,“ zeptal se reportér průzkumníků.

Magnety nebo špendlíky, to vše může špiónovi pomoci při „opisování“ od konkurence. | Foto: Matěj Skalický | Zdroj: Český rozhlas

„My jako Škoda Auto jsme velice rádi, že naše modely zajímají široké spektrum návštěvníků ženevského autosalonu,“ reaguje na přítomnost dvojice mluvčí automobilky Pavel Jína.

Podle novináře serveru iDnes.cz Františka Dvořáka to kromě Japonců a Číňanů dělali i švýcarští penzisté. „Automobilky s tím nedokážou nic udělat. Já sám jsem byl dneska svědkem u Renaultu, když odhalili nové Clio, tak v podstatě ve chvíli, kdy stáhli tu plachtu, tak se na něj vrhla smečka takových špionů,“ popisuje Dvořák.

„Automobilky si navzájem monitorují modely konkurence. Na to jsou speciální magnety, na kterých se zkouší, z jakého materiálu jsou vyrobeny konkrétní díly. Dloubání špendlíkem do čalounění... Je to velmi užitečné a dělají to úplně všichni,“ dodává publicista.

Vybavení automobilového špiona. | Foto: Matěj Skalický | Zdroj: Český rozhlas