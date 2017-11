Kontrolu auta před zimou nepodceňujte, radí s prvním sněhem autoservisy

Mechanik Jiří Beneš připomíná, že by si řidiči měli auto před zimou dobře zkontrolovat. „Třeba akumulátor, ten má trvanlivost 4 až 5 let a když je třeba -20 stupňů, tak ztrácí 50 % svého výkonu, nebo kapaliny – podívat se na vodu do ostřikovačů nebo chladící směs. Dneska se prodávají kapaliny do -30 a stačí je jenom doplnit, ona se promíchá,“ vysvětlil Radiožurnálu automechanik.

Řidiči by podle Beneše určitě neměli zapomenout na to, že silničáři budou v zimních měsících sypat vozovku solí, která může urychlit korozi karoserie.

„Vyplatí se udělat nějakou povrchovou úpravu, vyčistit to auto, nechat ho umýt a dát tomu vosk. Může se stát, že na jaře zjistíte, že kvůli nasolenosti silnic zjistíte, že auto koroduje,“ dodává Beneš. Určitě se podle něj vyplatí koupě silikonového olejíčku, který slouží pro namazání gumových těsnění, aby nepřimrzaly dveře a v kapse nosit rozmrazovač zámků.

To jsou základní rady, které většina motoristů zvládne svépomocí. Pokud ale chtějí mít auto na zimu opravdu dobře připravené, vyplatí se s ním zajet do servisu, jak radí Roman Budský z Týmu silniční bezpečnosti.

„Automechanik ví, na co sáhnout a podívá se i do míst, kam se řidič podívat nemůže – třeba na spodek vozidla, jestli tam něco neteče,“ řekl Radiožurnálu Budský. Podle něj je také důležité během zimy kontrolovat stav osvětlení a stav stěračů – ty nesmí nechávat šmouhy. Ty jsou nebezpečné zejména za tmy, kdy překáží řidič v zorném poli.

V autě by taky určitě neměl chybět smetáček na sníh, škrabka na led nebo případně rozmrazovací spreje. Hodí se i řetězy a startovací kabely.