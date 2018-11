Řidiči by už měli vyměňovat letní pneumatiky za zimní. Servisy je musí uchovávat v temnu a suchu

Řidiči musí mít od čtvrtka, za určitých podmínek, na svých autech zimní pneumatiky. Povinnost platí od začátku listopadu do konce března. A to za předpokladu, že se na silnici objeví souvislá vrstva sněhu, ledu nebo námrazy. Povinné jsou, i pokud by tato situace mohla nastat. Servisy pak nabízejí uskladnění pneumatik za poplatek zhruba 500 set korun na půl roku. Měly by být v temnu a suchu. Špatně zvolené prostředí může životnost gumy zkrátit.

