Na silnici s náledím a sněhem musí mít řidiči zimní pneumatiky. Jindy to přikazuje dopravní značka

Řidiči by měli mít ode neděle auta přezutá na zimní pneumatiky. V Česku platí tato povinnost od 1. listopadu do 31. března vždy, kdy je na silnici námraza, náledí nebo sníh. A platí to i tehdy, pokud před takovou situací varuje předpověď počasí. Zimní pneumatiky nařizuje také speciální dopravní značka Zimní výbava. Řidiči by si také měli hlídat dostatečnou hloubku vzoru pneumatiky.

Praha 7:37 1. listopadu 2020