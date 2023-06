Motoristé s oprávněním B by mohli řídit vozy do 4250 kilogramů. Platit by to mělo jen pro elektroauta

Všichni motoristé v Evropě s oprávněním B mohou řídit pouze auta do maximální povolené hmotnosti 3,5 tisíce kilogramů. To se ale má změnit. Evropská unie plánuje její zvýšení až na 4250 kilogramů. Platit to ale nemá pro všechny, vztahovat se to podle návrhu bude jen na majitele elektromobilů. Ostatní motoristé budou i nadále muset vlastnit pro řízení auta nad tři a půl tuny oprávnění skupiny C - tedy na nákladní auta.

Brusel 14:17 3. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít