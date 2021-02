‚Žijeme v rytmu přírody,‘ říká kapitán lodi Tres Hombres. K převozu rumu používají jen vítr a proudy

„Žijeme v rytmu přírody. Přes Atlantik plujeme jednou ročně a bereme přitom v potaz roční období. Vyplouváme vždycky na podzim a to hlavně kvůli pasátům. Díky ním se dostaneme přes Atlantik. Na jaře se vracíme zpět do Evropy díky tlakové níži a Golfskému proudu,“ říká jeden z kapitánu lodi Tres Hombres Raphaël Mangin Deville. Jako správný námořník je zarostlý, svlečený do půl těla a opálený. Základní myšlenkou celého projektu je úcta k životnímu prostředí.

„Líbí se mi, že pracujeme a vyrábíme v souladu s přírodou. Nestavíme se proti ní. Nejsme tu proto, abychom ji drancovali. My s ní spolupracujeme,“ doplňuje v rozhovoru pro televizi France 2 druhý z bratrů Francois Mangin Deville.

Takový přístup ovšem stojí mnoho sil. Nejen, že cestování přes Atlantik v dřevěné plachetnici zabere měsíce, ale posádka taky ručně nakládá sudy s rumem. Nejdřív je přivalí k pobřeží, pak je dostrkají k lodi a nakonec je vytáhnou na palubu.

„Člověk si nemůže vychutnat sklenku dobrého rumu nebo organického vína, když ví, že je přepravují velké nákladní lodě, které hodně znečišťují životní prostředí. Pro srovnání, 15 největších kontejnerových lodí znečišťuje víc než všechna auta ve světě,“ dodává Raphaël.

Loď Tres Hombres už opustila Martinik a vydala se a dlouho cestu. Její první zastávkou bude Dominikánská republika, kde vyzvedne kávu. Pak ji čeká velká část plavby přes Atlantik až na Azory, kde naloží balíky s čajem. Do Francie by loď měla doplout za dva a půl měsíce.

Francois je přesvědčený, že jejich rum je i díky této cestě výjimečný: „Sudy se houpají a kymácejí na vlnách a i to dává našemu rumu specifickou chuť ve srovnání s lahvemi, které jsou převážené v kontejnerových lodích.“

Francoisovi dávají za pravdu nejen zákazníci ale i podnikatelé, kteří jejích rum prodávají: „Úplně se rozplývá. Má výbornou zemitou chuť, která trvá. Je příjemné zákazníkům říkat, že tuhle lahev sem dopravila skutečná plachetnice. Ta ekologická myšlenka se nakupujícím rozhodně zamlouvá.“

Ekologická přeprava rumu má u zákazníků velký úspěch. I proto se už posádka rozhlíží po větší lodi, díky které by mohly převážet víc zboží. Jednu takovou už našli v Nizozemsku. Stěžně budou vysoké 35 metrů a unesou až 700 metrů čtverečních plachet.

K přestavbě lodi jim ale chybí peníze, které chtějí získat pomocí crowdfundingové kampaně. Jestli se jim to podaří, loď by mohla vyrazit na svou první cestu mezi La Rochelle a Martinikem do dvou let.