‚Říkali mu, ať to do Čech netahá.‘ Na pražskou Folimanku se vrátila socha skateboardisty z 80. let

Pražský park Folimanka se dočkal návratu sochy skateboardisty, která v 80. letech zdobila okolí pod nuselským mostem. Následně ji poničili vandalové a byla odstraněna. Díky zájmu místních obyvatel se ale podařilo dílo na místo vrátit. „Začal jsem pátrat po osudu té sochy a dostal nápad na její opravu,“ popsal v rozhovoru pro iROZHLAS.cz hlavní iniciátor její opravy, lokální patriot vystupující pod facebookovým profilem Vyšehradskej jezdec. Praha 10:45 17. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Praha má nejspíš to štěstí, že je v ní umístěná první skateboardingová socha na světě, a to od roku 1982. Tehdy ji zhotovil sochař Jaroslav Hladký, ale bohužel v parku jeho dílo vydrželo do roku 2007, protože jí nějaký vandal uřízl ruce. Praha 2 torzo demontovala a následně uložila asi na 15 let do depozitáře,“ líčí pan Pavel spravující facebookový profil Vyšehradskej jezdec.

Na předsudky narážím pořád, říká autor jedinečného skateparku v podchodu u metra Vltavská Číst článek

Socha tedy poměrně dlouhou dobu ležela v zapomnění, ale iniciativu pak převzal právě autor výše zmíněného profilu a věci se daly do pohybu.

„Před několika lety jsem začal pátrat po osudu té sochy, a když jsem viděl, že jí chybí jen ty ruce, tak jsem pojal nápad na opravu. Vzal jsem si to na starost společně s Českou skateboardingovou asociací, která to zaštítila, požádali jsme veřejnost o finance a na transparentní účet vybrali čtvrt milionu. V následujícím roce se skejťák dočkal nových rukou,“ popisuje Pavel peripetie, které byly s navrácením opravené sochy do nuselského parku spojené.

Komise byla proti

Původní socha byla v parku pod Nuselským mostem umístěna za hluboké totality v roce 1982.

Ani komunistický režim ale tehdy jejímu autorovi Jaroslavu Hladkému nezabránil, aby svoji uměleckou vizi nakonec zhmotnil a nechal do parku instalovat.

„Byla to velká zásluha pana Hladkého, který si to prosadil. Říkal nám, že viděl první skateboardisty, líbilo se mu to a inspiroval se v zahraničních časopisech. Ve schvalovací komisi mu říkali, že je to nějaká amerikanismus a ať to do Čech netahá. Nakonec mu to povolili a díky tomu je první skateboardingová světa tady,“ říká amatérský historik Pavel, který má slabost nejen pro sochy, ale i ostatní památky z blízkého okolí Prahy 2.

Socha stojí na přibližně metr a půl vysokém podstavci v bezprostřední blízkosti nově vzniklého skateparku. O bezpečnost jejích končetin ale hlavní iniciátor celé akce obavy nemá.

„Je tady docela pod dohledem. Je tu navíc i socha s názvem Gymnastka od Václava Frýdeckého nebo Medvědí rodina. Tyhle sochy tady vydržely, tak věřím, že i skejťákovi tady bude dopřán podobný život.“

Fotogalerie (10)







Celoroční využití

Výstavbu skateparku zrealizovala firma, která má se stavěním podobných sportovišť více jak 25leté zkušenosti.

„Stavěli jsme to zhruba půl roku. V Praze už se podobných skateparků postavilo docela dost, ale tohle je jedinečné v tom, že to není vyloženě skatepark, ale spíš plácek, kde je pár překážek, schody,“ vysvětluje hlavní stavbyvedoucí firmy Mystic Contruction Martin Lucuk.

„V zimě to navíc může sloužit jako kluziště, protože překážky se uklidí a bude to jako ledová plocha. Myslím, že to bude oblíbené místo, kde se budou potkávat lidé a provozovat sportovní aktivity,“ dodává sympatický chlapík, co už se sice nemůže častovat přívlastkem náctiletý, ale na skateboardu se stále rád projede.