Češi si oblíbili domy ze dřeva. Jejich obyvatelé tvrdí, že mají jedinečnou atmosférou

„V dřevostavbě z masivních dřevěných panelů bydlíme sice teprve několik měsíců, ale už teď víme, že bychom rozhodně neměnili. Dokonce ani teď, začátkem října, jsme ještě nezatopili. Nikde netáhne, nic nevlhne. Když do toho domu vejdete, je v něm úplně jiné klima než v domě z cihel,“ říká o svém novém bydlení Michal Babor.

Mezi hlavní pozitiva domů s dřevěnou konstrukcí řadí redaktorka časopisu Dřevostavby Lucie Němcová rychlejší výstavbu, nižší pořizovací cenu a lepší tepelné vlastnosti. Dobrých energetických parametrů lze prý dosáhnout i při subtilních obvodových stěnách.

Podle statistického úřadu bylo v České republice v letech 2005 až 2016 postaveno přes patnáct tisíc rodinných domů formou dřevostaveb. Rekordní byl přitom rok loňský, kdy jich bylo dokončeno přes dva tisíce, což představuje téměř 14,5 procenta z celkového počtu všech dokončených rodinných domů.

Každý dodavatel musí dodržovat stanovené normy a musí mít platné certifikáty. Podle Jitky Beránkové, ředitelky Výzkumného a vývojového ústavu dřevařského, patří mezi základní kritéria statika, požární odolnost, stavební fyzika a obsahy nebezpečných látek.

Lidé by při volbě dodavatele měli být obezřetní. Vratislav Blaha, předseda Asociace dodavatelů montovaných domů, doporučuje podívat se na historii podniku, který by měl dřevěnou stavbu dodat. A důležitá je také smlouva. V ní by kromě ceny měly být i podmínky záruky nebo doba dokončení.

„Doporučuji, aby byla dodavatelská firma na trhu alespoň dva roky a měla postaveno dvacet domů, na kterých by se dalo ověřit, že to umí dělat dobře. Také by si měl zákazník zjistit reference od lidí, kterým už firma dům postavila. Dále je důležité, aby firma měla certifikáty.“ Vratislav Blaha