Český rozhlas slavil 95. výročí dnem otevřených dveří, práci reportéra si vyzkoušela i 11letá Markéta

Český rozhlas otevřel v sobotu na své narozeniny dveře zvídavým návštěvníkům. Budovou na pražských Vinohradech prošly stovky lidí a také jedna 11letá slečna, která se možná stane jeho budoucí reportérkou. Sama už točí videoreportáže a nyní si také vyzkoušela, jaké je pracovat jen s mikrofonem. Se střihem jsme jí trochu pomohli a vy můžete posoudit výsledek… Audio Praha 22:10 19. května 2018 Rozhlasovou práci si vyzkoušela i 11letá návštěvnice dne otevřených dveří | Foto: Petr Bušta | Zdroj: Český rozhlas

„Do Českého rozhlasu jsem přišla společně s prababičkou, kde jsem se mohla ve studiu Radia Junior zeptat třeba na to, kolík jí je let. A je to přesně tolik, co Rozhlasu,“ popisuje Markéta svoji první zkušenost.

„To je tak hezká otázka, v říjnu mi bylo 95 roků, ani nevím, jak to přišlo,“ odpověděla jí pohotově prababička Jaroslava Koubková na položený dotaz.

Do vysílacího komplexu na Vinohradech přišla ještě spolu s babičkou, dědečkem a zastavil se za nimi i strýček.

Mladá reportérka Markéta si tak vyzkoušela redaktorskou práci a navštívila i zpravodajské studio během živého vysílání. S mikrofonem vyzpovídala i Lubicu Bergmanovou ze zahraniční redakce či moderátorku Víkendového Radiožurnálu Michaelu van Erne.

