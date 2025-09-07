‚100 let dětské psychiatrie.‘ Klášter v Opařanech se při Dnech evropského dědictví otevírá veřejnosti
Jezuitský klášter v Opařanech na Táborsku můžete i letos návštívit při Dnech evropského dědictví. Z církevní stavby se před sto lety stala dětská psychiatrická nemocnice, která tam funguje dodnes. „Vzpomínám si, že když se otevřel výtah, tak zezdola z kuchyně byl veselý smích, zpěv a bylo to příjemné,“ říká Olga Faladová, která zde sloužila jako sestřička.
„Je tady muzeum, tady je celých 100 let dětské psychiatrie od roku 1924,“ popisuje Faladová pro Český rozhlas České Budějovice. V psychiatrické nemocnici sloužila jako sestřička 53 let a podílela se i na vzniku této expozice. Od roku 2013 ji vidělo víc než 3000 lidí.
Prvním ředitelem psychiatrické nemocnice byl podle Faladové doktor Urban. Sestry zde nepůsobily jako zdravotní sestry, ale spíše jako opatrovnice pro slabomyslné pacienty. V muzeu jsou vystavené také proužkované úbory pro pacienty, kteří do ústavu přišli.
Dominantou celé místnosti je lékárna, která vypadá jako velký sekretář. „Jsou tady věci, které se k lékařským účelům používaly. To nádobí dosud má tu vůni, to aroma léků,“ přibližuje bývalá sestra a vstupuje do bývalé jezuitské jídelny, kde jsou na stropech krásné fresky.
„Tato místnost je užívána i pro pacienty, na různé oslavy, pohoštění, naše semináře a konají se tady i svatby. Na této chodbě kdysi bývala jídelna a na západní straně jezdil výtah, kterým se sem dostávalo jídlo,“ vysvětluje Faladová.
„Vzpomínám si, že když se otevřel výtah, tak zezdola z kuchyně byl veselý smích, zpěv a bylo to příjemné,“ dodává bývalá sestra a přesouvá se do prvního patra jezuitského kláštera.
„Kdysi tady byla stanice mentálně retardovaných pacientů mladšího školního věku. Už vidíme moderní vybavení. Stanice potom byla spojena s jinou stanicí, pacienti z těchto prostor odešli. V době válečné krize byla tato místa poskytnuta běžencům z Ukrajiny,“ říká Faladová.
Z prvního patra je také možné shlédnout dolů do kostela, který postavil Kilián Ignác Dientzenhofer. V čele oltáře je svatý František Xaverský, který má korunku a je po vysvěcení, upozorňuje Faladová. V kostele jsou také fresky, které představují výjevy ze života svatého Františka Xaverského.
Lidé si můžou prohlédnout také klášterní zahradu, ve které je 200 stromů a některé z nich jsou 130 let staré. Zajímavá je i vodárenská věž z roku 1901, která je ale pro veřejnost uzavřená.