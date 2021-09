Covid podle šéfa Airbnb navždy změnil cestování. Roste zájem o lidský kontakt a pronájmy na léto

Způsob, jak lidé cestují, se v důsledku pandemie covidu-19 navždy změnil. Uvedl to podle serveru BBC šéf společnosti Airbnb Brian Chesky. Upozornil například, že rozmach práce z domova vedl ke stírání rozdílů mezi cestami za zábavou a pracovními cestami. Lidé se podle něj rovněž začali snažit trávit více času s rodinou a přáteli. Londýn 6:40 23. září 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Způsob, jak lidé cestují, se v důsledku pandemie covidu-19 navždy změnil. Uvedl to podle serveru BBC šéf společnosti Airbnb Brian Chesky (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„Domnívám se, že to, co dnes vidíme, je úplná revoluce v cestování,“ prohlásil Chesky. „Dříve jsme žili na jednom místě - ve svém domově - přesunovali se do jiného místa - kanceláře - a na další místo jsme cestovali. Nyní se všechna tato místa sbližují,“ dodal.

Technologie umožňující práci na dálku podle šéfa Airbnb „zásadně změnily“ potřebu dopravovat se do práce.

Chesky rovněž upozornil, že lidé nyní využívají možnost žít a pracovat mimo domov ne pouze na několik dnů, či na týden, ale „na měsíc, či na celé léto“. „Někteří lidé volí možnost stále měnit místo pobytu a dokonce ani nemají žádné trvalé bydliště,“ dodal.

Další významnou změnou je podle šéfa Airbnb nárůst zájmu o „lidský kontakt“ při cestování, který je důsledkem toho, že mnozí lidé v rámci práce z domova tráví více času o samotě.

Airbnb například v letošním druhém čtvrtletí zaznamenala ve Spojených státech nárůst rodinných rezervací u víkendových pobytů o 70 procent oproti stejnému období roku 2019.

„Svět už nikdy nebude takový, jaký býval. Cestování už nikdy nebude jako dříve. Neznamená to, že se nic z toho starého světa nevrátí. Znamená to pouze, že se nevracíme v čase, ale pohybujeme se kupředu,“ uvedl Chesky

Společnost Airbnb zprostředkovává krátkodobé ubytování v soukromí. Koronavirová krize měla na aktivity podniku tvrdý dopad, podle Cheskyho však poptávka v létě silně oživila, zatímco zvyklosti zákazníků se změnily.

Služba Airbnb přináší turistům levnější alternativu k ubytování v hotelu a pronajímatelům finanční příjem. Na službu si však často stěžují lidé žijící v blízkosti pronajímaných nemovitostí. Airbnb čelí rovněž kritice, že tlačí vzhůru ceny nemovitostí.