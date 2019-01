‚Potkáte se s tučňáky i tuleni.‘ Cestovní kanceláře v Česku nabízí dovolenou na Antarktidě

Je to přesně 90 let, kdy vstoupil první Čech na Antarktidu. Byl to doktor Václav Vojtěch, který se tam dostal 27. ledna 1929 se slavnou expedicí admirála Richarda Byrda. Dnes už do země tučňáků a kosatek může cestovat skoro každý, zájezdy nabízí několik tuzemských cestovních kanceláří.

Praha 9:10 27. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít