Bezbariérový vstup z parkoviště, zasklený ochoz, kiosek ve tvaru koule. Budoucnost hotelu na Ještědu

O rekonstrukci hotelu se mluví už nejméně 10 let. Hejtman Libereckého kraje Martin Půta ze Starostů pro Liberecký kraj řekl, že studie je teprve prvním krokem, a dobu nedokázal odhadnout, stejně jako to, kolik by tak rozsáhlá rekonstrukce mohla stát. Mluví se ale o stovkách milionů korun.

Vize budoucnosti

Rotační hyperboloid, který navrhl architekt Karel Hubáček, se na první pohled nezmění. Nový bude zimní vstup, bezbariérový už z parkoviště. Podle jednoho z autorů studie se turisté výtahem dostanou na vyhlídkový ochoz a na recepci. A odtamtud se opět výtahem dostanou do všech pater. Velkou změnu zaznamená i samotný ochoz. Ten autoři návrhu plánují zasklít velkoformátovými ohýbanými skly s antireflexní úpravou, aby bylo vidět ven bez nežádoucích odlesků.

Interiér bude světlý. Na zdech by měla být stěrka shodná s barvou podlahy. Měl by se vrátit k původnímu konceptu do roku 1973. Architekti se zaměřili i na hotelové patro. Vytvořili model apartmánu, který byl k těm ostatním vytvořený jako kontrastní. Má být v historizujícím stylu francouzského panovníka Ludvíka XIV. Nábytek do něj chtějí najít přímo ve Versailles, oskenovat ho 3D skenerem a poté vyrobit z průhledného polykarbonátu.

Co se ještě změní?

Architekti se zaměřili i na dvě vyhlídková místa. Tam, kde je teď socha Marťana a starší kiosek, bude nový, v podobě futuristické koule, která bude spíše korespondovat se stavbou Ještědu. Na ochoze bude zábradlí a také místa k sezení a odpočinku. Druhá terasa, dřevěná, má vzniknout na střeše kabinové lanovky. Bude připomínat palubu lodi a bude určená na pořádání různých akcí, například koncertů.