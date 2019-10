‚Není to hřiště ani zábavní park.‘ Posvátná hora australských domorodců Uluru se v sobotu uzavře

Austrálci, kteří představují asi dvě procenta ze zhruba 20 milionů obyvatel Austrálie, horu považují za sídlo duchů svých předků. V minulosti domorodci opakovaně kritizovali turisty, že se na posvátné skále chovají neuctivě; neukáznění návštěvníci na hoře například močili, odpalovali golfové míčky nebo se obnažovali.

Rozhodnutí o znepřístupnění hory bylo přijato v listopadu 2017 a v platnost vstoupí v sobotu 26. října, přesně 34 let od chvíle, kdy se skála vrátila do rukou Austrálců.

Lidé, kteří poruší zákaz vstupu, podle agentury DPA zaplatí pokutu nejméně 630 australských dolarů (9900 Kč). Může je ale postihnout i přísnější trest, včetně až několikaměsíčního vězení.

Pískovcový skalní útvar známý také pod názvem Ayers Rock, který ční do výše 348 metrů nad okolní rovinou, figuruje na seznamu Světového dědictví UNESCO. Skála je pověstná tím, že v závislosti na slunečním světle mění barvu od oranžové přes jantarovou až po karmínovou.

V posledních letech mnoho turistů respektovalo přání domorodců a při návštěvě oblasti na horu nevystupovalo. Jiné ale avizované uzavření hory naopak přimělo, aby se ještě naposledy po svahu Uluru prošli. Loni horu, navzdory její odloučené poloze v polopoušti asi 470 kilometrů od města Alice Springs v centrální části kontinentu, navštívilo téměř 400 000 lidí. Snímky davů turistů na Uluru vyvolaly rozhořčené reakce na sociálních sítích.

‚Není to Disneyland‘

Ve čtvrtek vzhledem k extrémně horkému počasí s teplotami kolem 40 stupňů Celsia úřady omezily výstupy na horu na krátkou dobu mezi 07.00 a 08.00 místního času (středa 23.30 SELČ a čtvrtek 00.30 SELČ), uvedla australská tisková agentura AAP. V pátek podle ní budou podmínky příznivější, takže lze očekávat povolení výstupů po celý den. Předpokládá se, že toho využijí stovky lidí.

Správce národního parku Sammy Wilson, který sám pochází z řad původního obyvatelstva, v rozhovoru s agenturou AAP zdůraznil, že Uluru je pro domorodce nesmírně důležité místo.

„Není to žádné hřiště ani zábavní park jako Disneyland,“ prohlásil. „Navzdory všem nápisům na tabulích a rozdávaným letákům tady ale turisté po sobě nechávají hromady odpadků. Přímo na svazích hory také nejsou toalety, takže někteří lidé zde vykonávají potřebu,“ dodal.

Část Australanů ale namítá, že právo vystoupit na horu by měli mít všichni obyvatelé Austrálie. Mezi těmi, kdo se rozhodli v posledních dnech horu pokořit, byli i Steve a Janine Spencerovi ze Sydney se svými třemi dětmi ve věku od pěti do 11 let. „Je to kus Austrálie, který patří nám všem,“ prohlásil otec rodiny po návratu z vrcholu.

Kritika kvůli uzavření

Geolog Marc Hendrickx se dokonce obrátil na Radu OSN pro lidská práva, aby zákaz výstupů na Uluru zrušila, protože je diskriminační. Se svou žádostí ale neuspěl. Hendrickx nicméně prohlásil, že se na horu bude vracet i po jejím uzavření.

Kritici chystaného opatření připomínají, že v minulosti vodili na vrchol Uluru turisty sami Austrálci. Zlobí je také skutečnost, že mají být odstraněny tabule na úpatí hory, řetězové zábradlí podél stezky a kamenný sloupek na vrcholu. Podle kritiků tyto kroky představují ničení kulturního dědictví.

Ani mezi původními obyvateli nejsou podle DPA názory na uzavření Uluru jednoznačné. Mnozí mladí Austrálci se o kauzu nestarají. Billy Cooleymu, který se svou manželkou patří ke známým domorodým umělcům, by také nevadilo, kdyby hora zůstala pro návštěvníky otevřená. „Pokud na Uluru polezou tajně, přinese to jen víc nehod,“ podotýká.

Výstup na vrchol se ani doposud nepovažoval za příliš bezpečný. Od 50. let, kdy se vedou záznamy, na této cestě zemřelo 37 lidí, poslední z nich byl japonský turista v roce 2018.