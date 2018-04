Vrtulníkem 'na pivo'. Obyvatelé odlehlých oblastí v Austrálii létají za zábavou a do společnosti

Asi na každého přijde čas od času chuť vyrazit do společnosti a navštívit pár podniků. Prostě vyrazit na tah. Jenže jak to udělat, když nejbližší otevřený bar je desítky kilometrů daleko? Takový problém vážně řeší obyvatelé odlehlých oblastí Austrálie. A vyřešili ho. Do hospody létají vrtulníkem.

