Drahé autobusy omezují školní výlety, ale i sportovní oddíly. V některých městech vypomáhají hasiči

Kvůli drahým zájezdovým autobusům ruší své výlety některé školy, ale i sportovní oddíly. Kdo může, využívá častěji třeba linkovou dopravu, která je pro děti zlevněná. Anebo si města hledají i jiné alternativy. To je třeba případ Miličína na Benešovsku, kde vozí děti na výlety místní hasiči. Benešov 17:59 18. února 2023

Oblíbených výletů autobusy si děti z Miličína v poslední době příliš neužijí. Pokud by školáci vyrazili na výlet třeba do Benešova, který je vzdálený necelých 30 kilometrů, zaplatí dohromady za dopravu skoro pět tisíc korun.

Ještě nedávno přitom byla podle ředitelky školy Marcely Škramlíkové cena poloviční. „Pokud bychom měli shrnout tíživou situaci s dopravou, tak oproti minulým letům musíme výlety a exkurze omezit. Snažíme se dělat výlety po blízkém okolí,“ popisuje Radiožurnálu aktuální situaci ředitelka školy.

Aby se tak školáci vůbec někam na výlet dostali, rozhodlo se vedení města pro neobvyklou pomoc. Podle nezávislého starosty Václava Kardy vozí děti na výlety dobrovolní hasiči dodávkou. Když nestačí pouze jejich, vypůjčí si ještě tu z vedlejší obce.

„To je výhoda našeho města, protože technickými zaměstnanci jsou tady zároveň tři dobrovolní hasiči. Takže vždy můžeme někoho uvolnit, kdo děti odveze,“ vysvětluje starosta.

Linková doprava

Ne vždy a všude je ale taková pomoc možná. Školám tak nezbývá nic jiného, než výlety rušit. Jako velký problém vidí nárůst cen dopravy třeba ředitelka školy v Chotýšanech Daniela Kalinová.

„Je to hodně znatelné a citelné pro rodiče. Je to jeden z důvodů, proč jsme nemohli uskutečnit hory, protože ti rodiče už to zkrátka neutáhnou. Projevilo se nám to třeba na plavání. Dříve jsme jezdili Přerov-Vlašim za 800-900 korun. Dnes platíme jednou tolik. Hodně jsme omezili výlety, snažíme se jezdit v co nejkratším území do padesáti kilometrů,“ popisuje Kalinová.

Podle předsedy Asociace nepravidelné autobusové dopravy Jiřího Vlasáka komplikuje situaci třeba i nemožnost rodičů získat pro své děti na tento druh dopravy slevu.

„To, že pro školy a další organizace pracující s dětmi a seniory přestává být doprava autobusy dostupná, má na vině vysoké DPH ve výši 21 procent a nemožnost získat slevu 50 procent na jízdném tak, jak mají možnost získat třeba u dopravy linkové,“ dodává.

Asociace jedná s vládou o nápravě, pokud by výzvám vyhověla, mohly by se ceny snížit na polovinu.