Aviatická pouť v Pardubicích letos vynechá válečné scény. Důvodem je situace na Ukrajině

Přípravu víkendového 30. ročníku Aviatické pouti v Pardubicích do jisté míry ovlivnila pandemie i válka na Ukrajině. Přesto se organizátorům podařilo sestavit pětihodinový program, ve kterém nebudou chybět ani ukázky, které ještě lidé na pardubickém letišti neviděli. Do poslední chvíle přitom organizátoři nevěděli, jestli se letos pouť bude či nebude konat. Pardubice 9:44 28. května 2022

Formace šesti stíhacích letounů na jedné z předchozích Aviatických poutích na letišti v Pardubicích | Foto: Petr Bušta | Zdroj: Český rozhlas

„Že budeme pouť pořádat jsme se rozhodli vzhledem ke covidové situaci až v březnu,“ říká Radiožurnálu předseda sdružení Aviatické pouti Ladislav Minařík. Podobné akce se podle něj začínají připravovat minimálně půl roku dopředu. Pouhé tři měsíce času tak znamenaly stres a ovlivnění programu.

„Snažíme se tam vkládat nějaké novinky, ale opět tu narážíme na ty tři měsíce, protože v zahraničí, kde plánovali (akce) dřív, se ta letadla objednávají tak, že kdo přijde první, ten je dostane,“ vysvětluje Minařík.

Do programu zasáhla – byť nepřímo – i válka na Ukrajině. „Nechceme moc dělat válečné scény. Necítíme, že by bylo dobře předvádět válku před lidmi, takže jsme zvolili spíše mírovější nebo veselejší řešení. Scéna bude jedna a bude z M*A*S*H, kdy jde o zachraňování životů a je to trochu odlehčené,“ říká pilot a autor programu Jan Rudzinskyj a dodává, že i přesto uvidí návštěvníci na nebi ukázky, při kterých se bude tajit dech.

„Přiletí třeba Felix Baumgartner, což je hvězda světového významu – člověk, který skočil ze stratosféry. Tady v Pardubicích bude létat s akrobatickým vrtulníkem Flying Bulls s Bölkowem Bo-105,“ dodává.

Diváci se můžou těšit také na pozemní program. Kromě už zmíněné ukázky inspirované americkým seriálem M*A*S*H se představí klub vojenské historie i armáda. I když v letošním ročníku bude její účast oproti předešlým letem omezená.

Lidé můžou na aviatickou pout dojet autem. Parkoviště bude na dostihovém závodišti a přímo v areálu letiště. Dopravní podnik pak zajistí kyvadlovou dopravu autobusy a k dispozici bude i speciální vlak od závodiště až do středu letiště.

„Čekáme problémy, protože v časovém horizontu dopoledních hodin bude do těchto prostor přijíždět a přicházet řada návštěvníků vlakem i pěšky, takže doprava bude ztížená. Vždycky jsme se ale s těmito problémy vyrovnali,“ dodala organizátorka pouti Marie Šilerová.

Aviatická pouť proběhne v sobotu a v neděli, přičemž hlavní program začne vždy v 11.30.