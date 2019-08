Guláš, lečo nebo karbanátky. Podívejte se do restaurace na festivalu Banát, kde staví i minipivovar

S organizátorem festivalu Banát Štěpánem Slaným stojíme zhruba v polovině vesnice před jednopatrovou budovou s modrou fasádou, kde je nápis Restaurant Eibenthal. „Koupili jsme takový starý krám, který dříve fungoval jako potraviny. Byla tady taková malá terasa, tak jsme to kompletně předělali,“ popisuje pro Radiožurnál.

V prvním patře, kde jsou stoly a židle, to krásně voní dřevem. „Otevírali jsme to na začátku července. Máme kapacitu 120 lidí a venku na terase máme dalších 120,“ upřesňuje Slaný.

Restaurační kuchyni provoněla polévka, zeleninu do ní krájí jedna z kuchařek Anna Kaftanová. „Je to rajčatová polévka s masem, potom máme guláš nebo lečo,“ vyjmenovává nabídku.

Na oběd do restaurace přišla se svými přáteli také Klára. „Nevím, co přesně jím. Je to rýže, čevabčiči, ale jsem vegetarián, takže mám jen malý kousek. A pak jsou tu nakládané kousky zeleniny. Místní jídlo mi moc chutná, strašně výborné,“ pochvaluje si.

Restaurace ale nebude fungovat jen během festivalu. „Hlavně pro rumunskou klientelu je to velmi zajímavé, protože dole u Dunaje je spousta europenzionů, kde není gastronomie úplně na valné úrovni. A samozřejmě ještě ten příběh Čechů, kteří tady žijí 200 let, i s restaurací je pro ně zajímavý. Začíná nám sem jezdit čím dál víc Rumunů,“ doplňuje Slaný.

Guláš, lečo nebo karbanátky a další jídla, takové je obědové menu. | Foto: Pepa Horák | Zdroj: Český rozhlas

Stavba minipivovaru

Do budoucna ale nechtějí organizátoři festivalu provozovat ve vesnici jen restauraci. Slaný totiž staví hned vedle restaurace minipivovar. Zatím jsou postaveny obvodové zdi a stavba má místa na okna. Fungovat má začít už příští rok.

| Foto: Pepa Horák | Zdroj: Český rozhlas

„Chceme vařit univerzální pivo, zatím se nechceme pouštět do žádných složitých speciálů, protože Rumuni nejsou úplně pivní národ. Takže Čechy a Rumuny budeme chtít potěšit dobrým pivem plzeňského typu,“ popisuje Slaný.

Spustit chce také manufakturu, která bude lidem v Česku nabízet lokální výrobky z Rumunska.

„Máme to vymyšlené tak, že naši zaměstnanci, kteří tady pracují na plný úvazek, začali kontinuálně pracovat v manufaktuře. A v zimě bychom připravili výrobky na sezonu. Chceme jít do bylinek, čaje, medy, marmelády. Věříme si i na maso, brambůrky a tak dále,“ vyjmenovává Slaný.

Celý projekt dá práci 16 lidem, další pracovníky chce Slaný ještě do budoucna zaměstnat.

| Foto: Pepa Horák | Zdroj: Český rozhlas