Na Antarktidu s batoletem. „S mořskou nemocí se dítě přebaluje špatně,“ popisují manželé Denkovi

Česko má na kontě jeden unikát. Přestože o tom málokdo ví, pochází odtud zřejmě nejmladší mořeplavkyně, která kdy vstoupila na antarktickou pevninu, proplula Drakeův průliv a obeplula mys Horn. Jde o malou Haničku, dcerku mořeplavců Jiřího Denka a Petry Denkové. „Co je Everest pro horolezce, to je Horn pro námořníky. Bývá to tam hustý," říká v rozhovoru s Lucií Výbornou Jiří Denk.

„Dítě má nízko těžiště. Tam, kde dospělí vrávorají, dítě nespadne,“ usmívají se rodiče malé Haničky, když popisují, jak probíhala jejich společná cesta kolem nejjižnějšího cípu Jižní Ameriky až na Antarktidu. „Dítě ve čtyřmetrových vlnách se ale přebaluje špatně, obzvlášť když máte mořskou nemoc.“

Kolem celého světa

Jiří Denk už toho má za sebou coby mořeplavec hodně. Podařilo se mu dokonce obeplout celý svět: z Nového Zélandu přes Fidži a Šalamounovy ostrovy, Indonésii a Singapur na Maledivy, Seychely, Madagaskar a do Brazílie… a ještě mnohem dál. Aby cestu ukončil opět na Nové Zélandu.

Ze svých cest si oodnesl zážitky na celý život. Jak přiznává, například na Patagonii bude vzpomínat zřejmě nadosmrti. „Je podobná Norsku, ale Norsko je extra civilizované. Patagonie je plná odlehlých míst, můžete ji poznat jen díky lodi,“ popisuje.

Jako na D1

Řadu cest Jiří Denk absolvoval i se svou ženou Petrou. A nejde jen o zmiňovanou plavbu k břehům Antarktidy. „S Haničkou to pak dostalo úplně jiný rozměr. Ukazujeme jí jiné kultury a prostředí, myslím, že ji to obohatí. Hanička bere loď jako druhý domov,“ říká Petra Denková.

Životní styl rodiny Denkových samozřejmě není pro každého. A mnoho lidí jim to dává najevo. „Nic neříkají, ale vidíte to především z výrazů maminek. My ale víme, že Haničku nijak dramaticky neohrožujeme. Je to stejné, jako byste se bála vyjet na D1.“