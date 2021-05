Gotická nádhera v provinčním městečku. Jak velká by byla katedrála v Beauvais, kdyby se dostavěla?

Dřevěné malované hodiny v katedrále Svatého Petra právě odbíjí třetí. „Jsou to jedny z těch, které stále fungují a navíc přesně. Jsou z počátku čtrnáctého století,“ říká mi paní Martine, která tady pracuje a prodává v kiosku. Ptám se na hodiny vedle, ty astronomické.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Zápisník Marie Sýkorové

Nejvyšší gotická klenba na světě

„Ty ukazují ještě o hodně víc věcí, nejen čas. Jsou to jedny z nejkomplexnějších hodin. Máte tady pohyb planet i speciální čas, přesný z Beauvais. Teď ale orloj nebude bimbat, zítra ráno je mše, tak jsme zvony vypnuli. Jinak ale vždy ve tři čtvrtě kokrhá kohout,“ popisuje paní Martine a dodává, že orloj je z roku 1866.

To už mě ale vede do středu katedrály. Musí se tady hodně zaklonit hlava, aby bylo vidět až ke stropu. Budova je to ohromná.

A přitom se jedná jen o její část. „Gotická klenba je nejvyšší na světě, má osmačtyřicet a půl metru. Zajímavostí je, že katedrálu nikdy nedostavěli. Vůbec nemá chrámovou loď. Z téhle strany máte zbytek původní katedrály z 11. století, a právě tu chtěli přestavět,“ ukazuje Martine.

Slohy zapsané v architektuře

A skutečně: na vysokou gotickou stavbu je jakoby nalepená ta románská. Ta skromně vypadá v podstatě jako takový chudý příbuzný. Když by se totiž podařilo katedrálu přestavět, vznikla by budova enormních rozměrů.

Katedrálou prosvítají paprsky skrz barevné vitráže ze třináctého století, i ty jsou unikátní. Martine mě vede k panelům s vysvětlivkami a obrázky. Na jednom je i plán, jak by stavba vypadala, kdyby se jí podařilo dostavět.

Potřetí už věž nikdo nepostavil

„Věž se zřítila dokonce dvakrát. Podruhé s sebou vzala i část katedrály. Ta se ještě opravila. Věž měla 153 metrů, ale už se jí nikdo nesnažil znovu postavit. Kdyby se katedrála dostavěla, byla by největší gotickou stavbou na světě. Muzeum s věžičkami i budovy, které máte venku na náměstí hned vedle, by prostě musely ustoupit,“ říká mi Martine.

Gotická katedrála Svatého Petra, nebo tedy jen její asi tak třetina, je tak velká, že je vidět i zdálky. Patří ke gotickým skvostům provinčního městečka, které během bombardování za druhé světové války skoro celé lehlo. Na rozdíl ale od katedrály, ta zůstala nedotčená.