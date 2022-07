Konec ‚turistického fastfoodu‘. Benátky plánují vybírat poplatky za jednodenní návštěvy

Benátky budou bojovat proti jednodenním turistům. Za vstup do města chtějí vybírat poplatky až 250 korun. Chtějí tak zamezit davům turistů, kteří ve městě stráví čas pouhým focením a procházkami. Jak píše agentura Bloomberg, někteří místní návrh vítají s tím, že to pomůže město udržet v dobrém stavu. Jiní se obávají, aby opatření nevyvolalo atmosféru, ve které se návštěvníci nebudou cítit dobře. Benátky 11:25 3. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Benátky začnou od jednodenních turistů vybírat poplatky | Foto: Karel Oujezdský | Zdroj: Český rozhlas

Jak napsal server Independent, 10. června se skupina čtyř turistů v Benátkách rozhodla, že si udělá piknik v historické atmosféře. Zvolili levnější alternativu k drahým restauracím a koupili si víno a jídlo. Na náměstí Campo Zaccaria si rozložili židle, na kamenné studni z 18. století si připravili občerstvení a začali jíst. Poté, co někdo o pikniku informoval policii, každý z nich dostal pokutu 1050 euro, zhruba 26 tisíc korun.

Podle Simone Venturiniho, benátského zastupitele, jsou kroky, které město podniká v omezení turistů, nezbytné. Na každém rohu podle něj nemůžou být turisté, kteří nepřináší nic místní ekonomice. Podle informací serveru Bloomberg většinou jezdí do města na jeden den a jen se procházejí a fotí.

Venturini říká, že davy turistů blokují ulice a to je špatně. Město by se totiž mělo soustředit víc na kvalitu služeb než počet turistů. Podle dat města do něj denně dorazí 30 až 40 tisíc turistů, kteří přinesou víc škody než užitku.

Benátky se tak rozhodly nově pro jednodenní návštěvníky zavést poplatky za vstup do města. Návštěvníci tak zaplatí tři až deset euro, zhruba 70 až 250 korun. Město tak chce omezit počty lidí kolem Canal Grande, ale i na ostrovech Lido, Murano a Torcello.

Odpůrci návrhu tvrdí, že to turistům vyšle špatné znamení, že se nebudou cítit ve městě dobře. Podle kritiků to dokonce porušuje tradici Benátek jako města obchodníků.

Venturi tvrdí, že město nechce na turistech vydělávat, ale chránit ho. Říká, že Benátky nejsou „turistický fastfood“.

Procházka po Benátkách není v těchto dnech zcela příjemná | Zdroj: Reuters

Líp po covidu?

Po pandemii, kdy lidé znovu začali cestovat a utrácet, přilákaly Benátky např. o Velikonocích až 120 tisíc turistů. Zastupitelé a podnikatelé věří, že to město zvládne.

„Význam cestování se časem hodně změnil. Stal se z něj seznam, na kterém si lidé odškrtávají navštívená místa. Někde je ale třeba zastavit se a ponořit se do atmosféry. A Benátky takovým místem jsou,“ říká Giualina Bridgová, jejíž rodina už desetiletí prodává ve městě klobouky, která návrh podporuje. Dodává, že vybrané peníze se však musí smysluplně využít.

Jiní jsou více skeptičtí. Vedoucí asociace vlastníků restaurací a barů Ernesto Pancin si myslí, že by město nemělo jednodenním návštěvníkům omezovat vstup, a místo na známá místa je navést na ta neznámá.

„Čtvrti v centru, jako Castello nebo Stana Croce, jsou nádherná, ale stejně jsou většinu dne prázdná. Bylo by hezké vidět je ožít,“ říká. „Benátky jsou světovým městem. Každý, i lidé z druhé strany světa, by ho měli moct vidět, a to bez rezervací,“ zakončuje Pancin.

Regulace turismu

Podobný návrh zavedl například Amsterdam, aby omezil počet jednodenních návštěvníků. I ostatní populární evropská města jej následují. Na turisty to ale může působit tak, že se nebudou cítit vítaně.

Benátky jsou však turismem ohroženy víc než jiná města. Záplavy města známé jako „acqua alta“, které způsobují výletní lodě, jsou v posledních letech stále častější. Náklady na nápravu škod dosáhly v roce 2019 až jeden bilion euro. Italská vláda jim kvůli tomu zakázala vjezd do benátské laguny.

Dítě si hraje v zaplavených Benátkách | Foto: Manuel Silvestri | Zdroj: Reuters

Požadavky na regulaci turismu po pandemii ještě posílily. Necítí to jen Benátky, ale i jiná italská města jako Řím nebo Florencie. Benátky jako významné město plné památek jsou tak v ohrožení. Turisté často bývají apatičtí ke svému okolí.

„Nemůžeme nechat davy turistů ničit naše město. Je to prakticky venkovní muzeum, a omezit počet turistů je jediné řešení. Do Louveru byste také nenechali otevřené dveře pořád,“ říká Dina Ravera, zakladatelka a předsedkyně turistické organizace Destination Italia SpA.

Podle Venturiniho mají pokuty za špatné chování, jako pořádání pikniků ve městě, vyslat signál, že si Benátky zasluhují větší respekt. „Určitě to po takové zkušenosti nezkusí znova,“ dodal.