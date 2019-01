Na Tři krále vrcholí ve Španělsku vánoční svátky. Děti dostanou dárky a naposledy si prohlédnou betlém

Paní Carmen otevírá dveře svého domu zájemcům, kteří si chtějí prohlédnout její betlém, asi dva týdny před Štědrým večerem. S manželem Manolem ale návštěvníkům neukazují jen tak nějaký betlémek metr krát metr. Jejich dílo totiž zabírá celý obývák.

Musí ho vystěhovat už dva měsíce před Vánocemi. Nejprve ho ze dvou třetin zastaví stoly, přikryjí je sametovou látkou v barvě bordó a pan Manolo na nich pak začne tvořit svůj betlém. Trvá mu to prý asi čtyři nebo pět dní. Staví ho sám a pokaždé jinak. Inspirace a jednotlivé detaily mu, jak říká, přicházejí na mysl samy od sebe.

Betlémová cesta

Takzvanou betlémovou cestu v andalúském městečku nedaleko Sevilly organizuje tamní radnice už 21 let. Kdo z obyvatel šestitisícového Villanueva del Ariscal chce, otevře dveře svého domu a až do svátku Tří králů zpřístupní zájemcům svůj výtvor.

Carmen Castillová s manželem se betlémové cesty účastní už od jejího vzniku. Kdo chce, může u nich doma dopoledne nebo večer zaklepat a jejich betlém si prohlédnout.

Oba manželé jsou už v důchodu a jsou tedy prakticky pořád doma. Před Vánocemi i během svátků k nim chodí rodiny s dětmi, jednotlivci i mateřské školky a děti z místních škol.

Zajímá mě, jestli to není riskantní, otevřít takhle dveře svého domu komukoli. A paní Carmen hned vypráví, že se jim za celých 21 let jen jednou stalo, že se jim dvě ženy během návštěvy jedné větší skupiny vetřely až do útrob domu. Carmen si toho ale naštěstí všimla a hned dala všechno do pořádku.

Dary od tří králů

Zatímco si povídáme, v místnosti si hraje tříletá Carlota. Betlémové figurky, které vyrábí její děda Manolo, zbožňuje. Ukazuje mi ovečky, slepičky, pastýře i malého Ježíška.

A upozorňuje mě na to, že na stromech dědova betlému dozrává mango. Anebo že rybář právě chytil v jezírku červenou rybku. Pak mi prstíkem ukazuje figurku kočky, která při honbě za myškou rozbila džbán.

A tam vzadu nad městem přicházejí tři králové. Ti přinášejí 6. ledna dary nejen Ježíškovi, ale i malé Carlotě, protože ve Španělsku děti dostávají dárky nejen pod stromeček, ale také na Tři krále.