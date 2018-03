Bez nároku na mzdu. K jednomu z nejlepších značení turistických tras v Evropě pomáhají stovky dobrovolníků

„Myslím si, že ještě dlouho bude tyhle věci dělat Klub českých turistů zcela zadarmo a bez nároku na mzdu,“ potvrzuje pro Radiožurnál Karel Markvart z Klubu českých turistů.

Zdatný počtář, který je zvyklý hledat smysl života pouze v tom, co se mu vyplácí, si teď možná neodpustí jedovatou poznámku: V dnešní době a zadarmo? To bych tedy rád viděl, kolik takových dobráků se najde. A najdou se. Názorně to ukázal třeba předloňský celorepublikový pokus o jakousi náborovou kampaň.

„Přihlásilo se nám, sami jsme byli hodně překvapeni, přes 300 lidí, kteří byli ochotni tu značkařskou práci dělat. Třeba v Praze, Brně, Plzni a dalších velkých městech už značkaře nebereme, protože pro ně nemáme práci,“ vysvětluje Markvart.

Pro zajímavost, co čeká zájemce v těch končinách, kde se práce pro nové značkaře ještě najde?

„Tak je vezmeme na dva dny do terénu s nějakou stávající značkařskou dvojicí. Naučí se značky malovat, vyřezávat porost kolem nich, aby byly vidět. Kontrolovat směrovky a další věci. Když zjistí, že by je to skutečně bavilo, tak je potom pozveme na dvě víkendová školení a pak už mohou značit sami,“ popisuje přijímací postup Markvart.

Hodiny a minuty místo kilometrů

Zvykli jsme si vídat na turistických značkách v tuzemsku údaje v kilometrech. V řadě evropských zemí jsou však namísto kilometrů uvedeny hodiny a minuty.

„Kilometry jsou takový historický odkaz našich předků, protože každý ví, že ujde čtyři, pět kilometrů za hodinu a může si to spočítat. Hodiny, myslím si, mají smysl spíš ve vysokých horách, kde ujdu dva kilometry, a když to ujdu za dvě hodiny, protože lezu na nějakou třítisícovku v Alpách, tak jsem rád. Tam ty hodiny význam mají. V české kotlině si myslím, že jsou kilometry lepší,“ porovnává Markvart.

Co se týká kvality značení turistických tras, Česko představuje absolutní evropskou špičku. Však jsou také všechny značky rozeseté po republice pravidelně kontrolovány. Ale i tak apeluje Karel Markvart za Klub českých turistů na každého, kdo se pěšky či na kole vydává do přírody.

„Jsme vděčni za jakoukoliv zpětnou odezvu v tom smyslu: Tady máte zničené směrovky. Opravte si to. To jsou pro cenné informace a ty nám pomůžou, aby závady na značených trasách byly co nejkratší dobu,“ dodává.