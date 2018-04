Studentů bohemistiky v Káhiře přibývá. Letos přeložili a otitulkovali film Vrchní prchni

„Česká gramatika je moc, moc, moc těžká. Ale zajímavý jazyk je to opravdu. Já studuju angličtinu, francouzštinu a češtinu a nejlepší pro mě je opravdu čeština," řekl Radiožurnálu Mustafa Gáballáh, který pracoval na titulcích k filmu se dvěma svými spolužáky. Teď se bude Vrchní prchni promítat pro studenty tady v kinosále české ambasády.

„Asi měsíc jsme na tom pracovali, ale byla to každodenní práce," říká jeho kolega Islám Ašraf. Humor filmu se jim prý líbí, a nijak je nepohoršovaly ani lechtivější scény.

„Víte co, je to jiná kultura. A když musím vědět všechno o kultuře, tak proč ne. V egyptských filmech máme také ženy, to není problém," vysvětluje třetí ze spolužáků Muhammad Abd al-Azím a říká, že takové scény znají i z egyptských filmů.

S překladem jim pomáhala lektorka Arwa al-Hamátíová: „Když si vybírám nějaký film k výuce, tak vždycky přemýšlím o tom, jestli je to vhodné, nebo ne, někdy se i zeptám studentů, jestli by jim to vadilo, někteří trvají na tom, abych udělala nějakou cenzuru a choulostivé scény přeskočila, ale dneska budeme ten film promítat celý tak, jak je."

Nad oříšky jako „mít se jako prase v žitě" se prý na chvíli všichni zasekli. Tříkolce Velorex zase egyptští studenti neřeknou jinak, než tuk-tuk, což je v Káhiře velmi rozšířená motorová rikša.

Na mladé bohemisty tu čeká také kvíz znalostí z českých reálií. „Není to těžké, ale nevím všechno. Myslím, že znám odpověď na mnoho otázek, ale je to moc dlouhé. Například kdo je na tomto obrázku, nebo jak se jmenuje to jídlo na fotce," svěřuje se studentka Sofia Safíová.

Celou akcí se česká strana snaží navázat s egyptskými bohemisty bližší kontakty. „Nás napadlo udělat pro ně český den na ambasádě v Káhiře, je to vlastně první akce svého druhu, vymysleli jsme pro ně test - kvíz znalostí o České republice, pak jim promítneme český film, potom jim dáme ochutnat něco z české kuchyně - jahodové knedlíky," přibližuje akci kulturní atašé Michaela Andresová.

A vzhledem k ohlasu se zřejmě studenti dočkají podobné akce i v budoucnu. „Myslím, že ano, teď jak můžeme pozorovat ty studenty, tak je to bavilo, i když byly otázky těžké, ale zapojovali se do toho, takže myslím, že z toho uděláme nějakou pravidelnější akci,“ dodala Andresová.

Nakonec studenty čekají tvarohové knedlíky s jahodami, na které ale v Egyptě chybí základní suroviny: tvaroh a hrubá mouka.

S tím si musela stážistka a arabistka Adéla Kováčiková s kuchařem poradit. „Takže jsme nějakých šest hodin váleli pět set knedlíků ze slaného sýru, který jsme tady koupili, museli jsme ho vyprat v mléce, ve vodě, a jsou z toho nakonec dobré knedlíky, tak uvidíme, jak budou chutnat,“ popsala Kováčiková. A prázdné talíře byly důkazem, cizí kultury a jazyky se nejlépe studují přes žaludek.