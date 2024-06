Britský pár skončil místo Španělska v Litvě. Objednali si letištního asistenta, ten si spletl lety

Britští manželé cestující s leteckou společností Ryanair na rodinnou oslavu na Costa Brava odletěli místo do Španělska do Litvy. Do chybného letadla je posadil letištní asistent. Toho si 47letý Andrew Gore po amputaci a jeho žena Victoria trpící autismem objednali, aby se včas dostavili ke správnému letadlu.

Londýn 9:24 14. června 2024