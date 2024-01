Brusel chce být ‚desetiminutové město‘. Připravuje se také na klimatickou změnu a rostoucí ceny energií

Brusel si podle serveru Euronews stanovil řadu cílů, které chce v následujících letech splnit. Plán obsahuje několik zásadních bodů včetně zavedení „desetiminutového města“.

Radnice chce například přestavět severovýchodní čtvrť Leopold, kde se v současnosti nachází spousta kancelářských budov s omezeným využitím. Ta by se do budoucna měla změnit a oblast by měla mít multifunkční využití.

Dalším cílem je připravit město na klimatickou změnu. Vedení města do budoucna počítá s rostoucími cenami energií, delšími obdobími sucha, ale i intenzivními srážkami a povodněmi. Kvůli tomu chce radnice například přizpůsobit stávající objekty klimatické změně. Zároveň chce město zajistit dostupné bydlení nehledě na socioekonomický původ.

Mezi další opatření patří modernizace veřejné dopravy a navrácení veřejnému prostoru chodcům tam, kde museli ustoupit autům. Radnice chce do rozhodování o městě zapojit i obyvatele. V budoucnu by tak měli více participovat na rozhodování o budoucnosti města.