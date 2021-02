V bulharských skiareálech se covidová opatření téměř nedodržují. ‚Klienty nutit nemůžeme,‘ říká majitel

České sjezdovky čekají na rozjezd vleků a na lyžaře. Zato sjezdovky v zimních střediscích v Bulharsku jsou plné návštěvníků. Mezi rekreanty hlavně z Rumunska a Řecka jsou i Češi, kteří se do bulharských hor vydali, protože nikde jinde v provozu skiareály nejsou | Foto: Pavel Novák | Zdroj: Český rozhlas



České sjezdovky čekají na rozjezd vleků a na lyžaře. Zato sjezdovky v zimních střediscích v Bulharsku jsou plné návštěvníků. Mezi rekreanty hlavně z Rumunska a Řecka jsou i Češi, kteří se do bulharských hor vydali, protože nikde jinde v provozu skiareály nejsou. Bulharská vláda už v loni v říjnu nastavila pravidla provozu sjezdovek a vleků. Jak se přesvědčil reportér Radiožurnálu v zimním středisku Bansko, často se nedodržují. Bansko (Bulharsko) 11:24 4. února 2021

Stojím ve frontě na čtyřsedačkovou lanovku, která mě doveze do výšky 2204 metrů. Jsou tu takové tří, čtyřzástupy, roušku nemá téměř nikdo, i když je to povinné. Je to jedno z pravidel, které má platit v bulharských zimních střediscích. Kam až mé oko dohlédne, kolem mě nikdo v roušce. Jenom já ji na sobě mám.

„Lyžování nás hrozně baví. Měli jsme smůlu, že zrovna mají Rumuni a Bulhaři jarní prázdniny,“ popsali Radiožurnálu manželé Rajchovi z Pelhřimova.

Podle toho, co mi řekli na ministerstvu turistiky, tak na lanovkách ve frontách jsou povinné roušky. Jakou s tím máte zkušenost? „Nikdo absolutně. Dvě děti ji měly, spíš aby jim nebyla zima. Sem tam, ale opravdu velmi zřídka. Ani v hotelu nic nevyžadují, v obchodech jo. V restauracích ve městě taky, ale jinak volno,“ doplnili Rajchovi.

Obsluha nařízení dodržuje

Pro odpověď na otázky kolem dodržování vládou stanovených pravidel je třeba si sjet dolů do údolí, kde sídlí provozovatel celého střediska v Bansku, firma Ulen.

Podle Andreje Zvančarova z oddělení marketingu nájemce lyžařského resortu veškerý personál u lanovek i v půjčovnách dodržuje vyžadovaná hygienická opatření. Samotné klienty ale nejde nutit násilím, aby se jim podřídili.

V Bansku sice funguje bezpečnostní služba v bleděmodrých péřovkách, která občas někoho upozorní, že nemá zakrytá ústa, ale drtivá většina hlavně rumunských, bulharských nebo třeba srbských lyžařů na to slušně řečeno nedbá.

Bansko prožívá slabou sezonu. Andrej Zvančarov vzpomíná, že sem na lyže jezdili i Britové nebo Nizozemci. I dnešní stav je ale lepší než loni na jaře, kdy se vleky a lanovky zastavily úplně.

Provozovatel areálu a majitelé chat a restaurací doufají, že k takovému opatření letos bulharská vláda nesáhne. V Bansku si podle Andreje Zvančarova vybere každý. Jsou tu sjezdovky snadné i ty černé pro zdatné sjezdaře.

Přece jen nahoře na sjezdovkách v Bansku je sedm stupňů nad nulou, sníh je docela těžký, takže prý je dobré přijít sem na svahy ráno, dokud je ještě namrzlo a jezdí se mnohem lépe než teď, kdy už jsou vidět muldy a objevují se plotny.