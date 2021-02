‚Nikde jinde lyžovat nemůžeme.‘ Češi se vydávají do Bulharska za zimními radovánkami

Nejméně několik stovek českých lyžařů se tento týden prohání po svazích bulharských hor Pirin a Rila. Tamní lyžařská střediska i hotely v nich jsou totiž jako jedny z mála v Evropě otevřená, a tak se do nich vydali i turisté z Česka. Pro některé to byla cesta do neznáma, protože Bulharsko znamená pro většinu Čechů hlavně slunce, moře a písek, a ne mráz a sníh. Praha/Sofie 9:36 2. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Češi nyní cestují do Bulharska, aby si mohli zalyžovat (ilustrační foto) | Foto: Pexels | Zdroj: Pixabay | CC0 Public Domain,©

Do jednoho ze dvou přímých spojů, které do Sofie z Prahy každý týden létají, nastoupilo 170 cestujících. Skoro všechna místa v letadle byla obsazená. Většina pasažérů mluvila česky.

Někteří si s sebou vezli pouzdra s lyžemi, jiní si je hodlali půjčit až na místě. Jejich cílem byla dvě hlavní lyžařská střediska nedaleko Sofie – Bansko a Borovec.

„Do Bulharska jedeme lyžovat, protože nikde jinde nemůžeme,“ vysvětluje pro Radiožurnál jedna z cestujících. Pokud by byly zimní radovánky povolené jinde, do Bulharska by podle ní nejeli.

Jedno překvapení nastalo už minulý týden, když Bulharsko začalo vyžadovat od všech příchozích PCR test na covid-19 ne starší 72 dnů. Všichni tedy přijeli s dokumentem, který na letišti vybírali zdravotní sestry.

Další překvapení se lyžaři dozvěděli až tady. Pro návrat do Česka si musí ještě v Bulharsku obstarat negativní antigenní test a doma jej pak do pěti dnů potvrdit PCR testem. To zimní dovolenou v Bulharsku prodraží.

