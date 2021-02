Bulharsko otvírá své brány i Čechům. Fungují skiareály, hotely a nákupní galerie

Bulharsko od pondělí uvolňuje některá protiepidemická opatření. Po více než měsíci se mohou znovu otevřít obchodní galerie. Menších obchodů se žádná omezení nedotkla. Restaurace a bary ale stále zůstávají zavřené. V provozu jsou i lyžařská střediska a také hotely. Do bulharských skiareálů míří stovky Čechů. Sofie 10:16 1. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Češi mohou jet lyžovat do Bulharska (ilustrační foto) | Foto: woodypino/CC0 Creative Commons | Zdroj: Pixabay

Jen v lyžařském středisku Bansko v pohoří Pirin je v tuto chvíli 200 klientů brněnské cestovní kanceláře, která je dovezla autobusy. Další stovka českých lyžařů dorazila nedělním letadlem do Sofie a zamířili do Banska nebo také do resortu Borovec pod masivem Rila.

V Bulharsku neplatí zákaz nočního vycházení. Otevřené jsou malé obchody s veškerým sortimentem. Od pondělí mohou otevřít i velká nákupní centra.

Bulharsko má od Vánoc denní přírůstky nově nakažených koronavirem jen v řádu stovek. Minulý týden to dokonce nebylo ani 500 denně. Pro příjezd do Bulharska je od víkendu potřebný negativní PCR test.

Lyžování jen s testem

Povinné testy podle Jana Bezděka, mluvčího CK Fischer, pod kterou patří i značka Nev-dama, jsou určitou komplikací.

„Nejlepší a nejbezpečnější je podle nás do Bulharska letecká doprava. Naši klienti mohou v tomto případě využít laboratoř, kterou máme přímo u pražského letiště. Test nabízíme za zvýhodněnou cenu 990 korun,“ řekl. Doplnil, že poptávka po lyžování v Bulharsku je letos výrazně vyšší. Ani tak podle něj ale nenahradí zájem o nejoblíbenější lyžařské destinace Itálii a Rakousko.

Lyžařské zájezdy do Bulharska, a to vlastní nebo leteckou dopravou, nabízí také cestovní agentura Invia. Podle její mluvčí Andrey Řezníčkové prodeje ve srovnání s předchozími lety vzrostly.

Zatím není jasné, jak na povinné testování Češi, kteří se do této země chystali na lyže, zareagují. Invia podle ní situaci sleduje, v případě rostoucí poptávky je připravena rozšířit nabídku.

Na české cestovatelské mapě je Bulharsko nyní mezi oranžovými zeměmi. Po návratu tedy není nutný test ani karanténa.

V České republice jsou sjezdovky z rozhodnutí vlády uzavřené. Nefungují ani ve většině alpských zemí, jako jsou Německo, Francie nebo Itálie. V Rakousku jsou skiareály v provozu, ale Češi po vstupu do země musejí podstoupit desetidenní karanténu.