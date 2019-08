Chtěli vyléčit nemocnou dceru. Dnes je jejich botanická zahrada jedním z nejvyhledávanějších míst na Kypru

„Jako malá jsem měla velmi oslabený imunitní sytém a věčně jsem stonala. Maminka se mnou běhala po doktorech a ti mi pořád předepisovali antibiotika – až přestala zabírat. Projevovaly se vedlejší účinky a můj zdravotní stav se rapidně zhoršoval,“ líčí dnes dvacetiletá Melina rodinný příběh, který začal někdy v roce 2004.

„Máma už byla z toho koloběhu unavená a začala hledat alternativní možnosti. A tak se zaměřila na zdravou stravu a bylinky,“ pokračuje s tím, že změna životního stylu se brzy pozitivně odrazila na jejím zdraví. Rodina se přestěhovala na venkov, kde založila malé bylinkářství. To se postupně rozrostlo v největší podnik svého druhu v zemi.

A návštěvníků jejich Cyherbie stále přibývá.

Procházka kolem Kypru

Adam a Miranda Tringisovi z původně malého bylinkářství začali budovat podnik, který má dnes hned devět rozličných zahrad. Populární je třeba levandulový labyrint, který se otevírá jen zájemcům o meditaci. Hodinu a půl trvající relaxační pobyt mezi voňavou levandulí je mezi návštěvníky velmi oblíbený.

Kromě levandulového labyrintu tu najdete také namátkou dámskou, aromatickou, léčivou nebo kuchyňskou zahradu. Provozují čajovnu, destilerii esenciálních olejů, přírodní bludiště a vyjít si tu můžete i na procházku lesem, na níž vám představí to nejzajímavější z přírody Kypru.

A kromě toho pořádají také spoustu akcí. „Organizujeme tak čtyři pět událostí ročně. Největší je Pohádkový festival a Halloween, kde nechybějí výpravné kostýmy a krásná výzdoba. Pohádkový festival byl letos v duchu cirkusu,“ přibližuje průvodkyně rozsáhlou botanickou zahradou.

Prohlídky můžete absolvovat ve třech jazycích – v ruštině, angličtině a řečtině. „Pořádáme ale také program pro velmi malé děti, které ještě neumějí číst, třeba špionážní hry,“ doplňuje průvodkyně.

Otcova vize

Vizionářem, který vycítil příležitost, byl podle Meliny její otec Adam. Přesvědčil manželku, aby se intenzivně věnovala studiu bylinek a přírodních léčiv.

„Rozhodl se přivést lidi zpět k přírodě a mámě oznámil, že bude studovat bylinkářství. Bránila se: Mám dvě malé děti, kde na to vezmu čas? Ale táta byl optimista a tvrdil, že musíme využít příležitosti. Byla to krásná vize, ale ani on netušil, že se rozjede takovým způsobem,“ diví se i po letech Melina.

Její matka Miranda Tringisová dostala minulý týden za projekt botanické zahrady zlatou medaili za nejlepší turistický počin na Kypru, doplňuje Silvi Čapková, která na Kypru vyrůstala. A Melina přiznává: „Pořád nám nedochází, co se to stalo. Nestačíme se divit. Každým rokem přibývá návštěvníků. Přijíždí víc skupin, byznys roste. Stále se učíme.“