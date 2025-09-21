Čapí vesnici na severu Polska obývá v létě víc čápů než stálých obyvatel

Zimy na severu Polska ještě umí být tuhé. Vědí to i obyvatelé vesničky Żywkowo, za jejímiž humny začíná ruská Kaliningradská oblast. Proto místní už od února vyhlížejí prvního čápa, který by jim přinesl jaro. A že u jednoho nikdy nezůstane, svědčí i titul, kterým se Żywkowo pyšní už od 90. let – Čapí vesnice. Čápů tu totiž žije více než lidí. Teď už sice všichni odletěli do zimovišť, ale v červnu jich tam přebývají víc než tři desítky.

Nalevo od uzounké silničky stojí stožár na vrchu osazený čapím hnízdem. A napravo, před domkem se suvenýry, zase dřevěná cedule se stříškou nesoucí nápis „Čapí vesnice Żywkowo – Vítejte!“ Je zlatý podvečer, nikde nikdo. Ticho narušuje jen štěbetání různých ptáčků. A pak odněkud zdáli klapání zobáku.

Zápisník Kateřiny Havlíkové

Nakonec se ale přeci jen objevuje živý člověk. Z domku se suvenýry vychází na terásku usměvavá paní Bożena Dupierová żywkowská rodačka.

„Čápi jsou ohromně zajímavá zvířata,“ zamýšlí se, zatímco nám před kulisou domácích marmelád a sirupů vaří kávu. „Jsou to takoví poslové jara. Po dlouhé zimě, když přiletí první čáp a začne klapat zobákem, to lidem přináší radost a úlevu, že přichází jaro – příroda se zazelená, budou kytičky, budou čapí mláďata.“

Chráněné terirorium

Żywkowo je maličká poklidná vesnička. Ještě před druhou světovou válkou ji obývali východopruští Němci, kteří ale v roce 1945 museli své domy opustit a odejít buď do Německa, nebo do Pobaltí. A místo nich nuceně přišli Łemkové, rusínští obyvatelé jihovýchodního Polska. Tehdy jich v rámci Operace Wisła přišlo 145, většina se ale odstěhovala do okolí.

Dnes Żywkowo obývá devatenáct lidí. Čápů tu letos přebývá 33.

Čápice samoživitelka. S dokrmováním potomků jí pomáhali lidé, ochranáři mláďata raději odebrali

Číst článek

Jeden pár žije přímo nad nosem paní Bożeny. „Vždycky se dívám, co dělají. Samec je tu už druhý rok – vím, že je to ten samý. Je dost bojovný, udělal si tu takové teritorium,“ vypráví.

„Dřív po senoseči na louku pod stožárem přilétali i jiní čápi nebo se chladili v rybníčku vedle. Anebo přilétali sem, protože jim tu po sečení nechávám trochu trávy. Ale tenhle každého vyhání. Dělal to loni, dělá to letos. Říkám mu: ‚Na všechny se dostane. Poděl se.‘ Ale on ne, protože to je jeho území.“

Čápi místo barometru

Bożena Dupierová se během vyprávění dívá na stožár po druhé straně silničky. Hnízdo vypadá v tu chvíli prázdné.

Rodiče asi odletěli na podvečerní lov žab, takže při posezení na terásce domku s ručně vyráběnými suvenýry, samozřejmě s motivy čápů, nám místo klapání zobáků dělá hudební doprovod zvonkohra vyrobená z předválečných příborů. Ty do Żywkowa doputovaly s rodinou paní Bożeny při přesídlení z původní domoviny u Przemyszle.

1:59

Čapí pěstouni. Ptáčata našla v záchranné stanici v Bartošovicích náhradní rodiče a brzy začnou létat

Číst článek

„Někdy máš pocit, že o čápech už víš všechno. Ale někdy vydržíš sedět hodiny, pozorovat je a vždycky se od nich naučíš něco nového. Třeba jaké bude léto,“ pokračuje moje společnice. Letos prý vše nasvědčuje tomu, že léto nebude příliš horké a bude vlhčeji.

„Podle čeho to poznám? Že jsou mláďata ještě v hnízdech. Mají pro ně dost potravy, takže je nevyhánějí, i když jsou třeba tři. Takže bude vlhčeji, budou je moci vykrmit,“ vysvětluje.

V Polsku žije v sezoně okolo 45 tisíc párů čápů bílých. Nejvíc se jich tradičně usazuje na východě a severovýchodě Polska. A tak se ptám, proč zrovna tam?

Podle paní Bożeny kouzlo tkví v kombinaci osídlení, rázu krajiny a klidu: „Čáp bílý má rád lidi, ale také klid. A v Polsku máme spoustu malinkých vesniček. Ale čáp potřebuje také mokřady a různé říčky, nivy. Ty jsou tady u nás taky. A máme i velký podíl zemědělství, což pomáhá. Jak jsou senoseče, to se hned za kosou slétají a hledají, co by sezobli.“

Agroturistika táhne

Čapí vesnicí je Żywkovo od poloviny 90. let. Za tu dobu tu vyrostla vyhlídková věž, ze které je možné pozorovat desítky čapích hnízd na komínech i stožárech. Je tu také malé čapí muzeum, samozřejmě s věžičkou osazenou čapím hnízdem. V obci se taky každoročně koná kulturní festival. A každý rok přijíždí více a více lidí.

„Třeba můj táta musel udělat parkoviště, protože nebylo dost místa pro auta a traktory neměly jak projet. Teď už tu nemáme tolik zemědělců, ale ti zas mají o to větší traktory,“ říká Bożena Dupierová.

V Česku je přes 1300 čapích hnízd. Sčítejte mláďata, žádají veřejnost o pomoc ornitologové

Číst článek

„Náš život se poté, co nás vyhlásili ‚čapí vesnicí‘, změnil. Ale nestěžujeme si. Máme rádi lidi a takhle máme v letní sezóně příležitost poznat nové lidi, dovědět se, odkud jsou. Pro místní jsou zajímaví a pro návštěvníky je zase zajímavá jinakost života tady.“

Ta spočívá především v pomalém tempu a v souladu s přírodou, popisuje paní Bożena: „Tady vstáváš, ne jak budík zvoní, ale jak ti slunce káže. Lidi mají kravky, slepice, sbírají vlastní vajíčka...“

Za humny se střílí

A taky tu stále zpívají ptáci. Idylický dojem ale trochu narušují terénní auta pohraniční stráže, která tudy projíždějí. Jen asi půl kilometru severně od vísky je totiž ruská Kaliningradská oblast – region, který nejen Polsko považuje za bezpečnostní hrozbu.

Paní Bożena ale tvrdí, že i když se z tamní nedaleké základny často ozývá střelba, cítí se bezpečně a spoustu kaliningradských obyvatel zná. Když to ještě bylo možné, setkávali se. Oni mluvili rusky a ona ukrajinsky.

Bożena Dupierová žije od 70. let trvale v Kanadě. Před deseti lety ale utrpěla při dopravní nehodě zranění a rozhodla se v trochu zvolnit životní tempo. Začala se do své rodné vesnice vracet – nejdříve na dva týdny, dnes už na celé léto. Je tedy sama tak trochu jako čáp, odlétá společně s nimi. Je ale rozhodnutá, že za rok nebo dva se vrátí nastálo. Vždyť polovinu vesnice vlastně tvoří její rodina.

Kateřina Havlíková

