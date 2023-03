Obec Černouček se stala turistickým lákadlem. Lidé se chodí dívat na dům nového prezidenta Petra Pavla

Nedaleko Roudnice nad Labem leží obec Černouček. Donedávna toho lidé z jiných koutů Česka o malé obci s necelými 300 obyvateli příliš nevěděli. To se ale zásadně změnilo. V obci totiž bydlí nový prezident Petr Pavel s manželkou. Lidé teď míří na tamní obecní úřad nejen pro pohledy a turistické známky, ale podívat se i na prezidentův dům. Černouček 13:05 10. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Obec Čenouček | Foto: Lucie Heyzlová | Zdroj: Český rozhlas

„Odpolední procházka tentokrát za prezidentem. My jsme z Roudnice a máme to kousek, tak jsme si říkali, že si uděláme výlet, když je takhle hezky,“ objasňují Tomáš Petrák a Tom Klár.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Prezidentův dům v obci Černouček se stává turistickým cílem

Potkávám je na jedné z křižovatek v Černoučku. Oba přiznávají, že do malé obce nedaleko hory Říp je přivedla hlavně zvědavost: „Jsme si řekli, že bychom to mohli okouknout. Ještě než tady pan prezident bude s vlajkou ‚Pravda vítězí‘ na baráku, takže to dříve okoukneme.“

„Ale on není jediná celebrita, tady ještě bydlí houslový virtuóz Ivan Ženatý,“ rychle ještě dodává Tom Klár.

Zvýšený zájem o prezidentskou turistiku zaznamenali i místní obyvatelé. „Potkávám tady nějaké neznámé lidi, ale jestli je to zrovna kvůli panu prezidentovi, to nevím. Ale asi bych řekla že jo,“ vysvětluje usměvavá maminka Gabriela Karhanová.

Podle nezávislé starostky Lucie Kavánové je o jindy poklidnou obec v současnosti nebývalý zájem.

„Nejčastěji posílají vzkazy přes e–mail, teď už se to výrazně umenšilo. Ale třeba ty první dny to bylo i 50 zpráv denně,“ říká starostka.

Tom Klár a Tomáš Petrák před domem Petra Pavla | Foto: Lucie Heyzlová | Zdroj: Český rozhlas

Lidé obecní úřad i sami navštěvují. „Pak jezdí osobně a to většinou přináší knihy, které chtějí podepsat s věnováním, nebo fotografii, kterou chtějí podepsat. To musím říct, že pan prezident si to trpělivě po čase probere, skutečně to nějakým způsobem zpracuje, pak se to zase vrací,“ říká.

Na první pohled se zdá být Černouček velice klidnou obcí, na ten druhý pohled už je patrná změna. Dům Pavlových střeží ze všech stran kamery a v místní požární zbrojnici sídlí prezidentova ochranka.

„Pro nás to vlastně nové není, že tam toho Petra Pavla máme, protože ho tam máme dlouho, a ještě vám to úplně nedochází, že teď on je ten prezident,“ uzavírá starostka Lucie Kavánová.