Zámek Červená Lhota se letos zřejmě nebude odrážet ve vodě. Hráz rybníka je porušená

„Stojíme na hrázi a pod námi ve vodní hladině se dělá vír, podobně jako když se vypouští vana. Tam se otevřela stará výpusť, což je dřevěná trubka, která prochází na celou šířku hrází a je to vlastně původní místo, kudy se rybník historicky vypouštěl,“ ukazuje Českému rozhlasu České Budějovice kastelán Tomáš Horyna.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Na hrázi rybníka u zámku Červená Lhota byla Lucie Hochmanová

I když vír vypadá poměrně nevinně, pod hrází je vidět, kolik vody historickým potrubí skutečně protéká. „Támhle na opěrné zídce vidíme takový vodopádek, tak tohle všechno by tam odtékat nemělo, to je ta netěsnost,“ potvrzuje kastelán.

Oprava historické výpusti bude stát zhruba 100 tisíc korun a správa zámku ji nechá udělat ještě v létě. Rybník přesto zůstane dál vypuštěný. Už během odbahnění v minulém roce se ukázalo, že bude potřeba opravit i hráz v místě nové výpusti, takzvaného vejvaru.

Po více než 30 letech se návštěvníci mohou opět podívat do zámku v Peruci na Lounsku Číst článek

„Vejvar má opěrné zdi, kamenné, krásně skládané na sebe, ovšem skládané jenom volně, bez jakéhokoli pojiva. Bývala tam původně dřevěná lávka a posléze byla nahrazena mostem, který má železné traverzy, a ten vlastně nemá k sobě žádnou vhodnou statickou podporu,“ vysvětluje Tomáš Horyna.

Opravu hráze by měl zaplatit Národní památkový ústav, nový most zaplatí obec Pluhův Žďár. „Tím, že to děláme s památkáři, chceme zajistit, že nový most bude splňovat představy z hlediska památkové ochrany. Nevím, jestli tam budou nějaké materiálové limity, ale to všechno budeme řešit během přípravy projektu,“ potvrzuje starosta Petr Nohava.

Most i hromosvody

„My samozřejmě z důvodů památkových i finančních preferujeme možnost zvážit, jestli hráz nemůže po nějakém zásahu ještě fungovat. Teprve, když se ukáže, že v žádném případě ne, by oprava byla podstatně náročnější,“ dodává Tomáš Horyna.

Zámek v Novém Městě nad Metují je na prodej. Podle Babiše by ho měl koupit stát Číst článek

Celkovou i částečnou rekonstrukci hráze by podle kastelána bylo možné zvládnout za stejnou dobu, finanční nákladnost by ale byla rozdílná. Zároveň není jisté, že ministerstvo kultury na opravu hráze letos peníze uvolní.

Správa zámku tak využívá čas, kdy je rybník bez vody, k dalším drobným, ale potřebným úpravám. „Teď budeme dělat nové uzemnění zámeckých hromosvodů, k čemuž potřebujeme rybník bez vody, a stejně tak se měl opravovat hlavní most, který všichni návštěvníci znají,“ uvádí kastelán.

Ten doufá, že se přes zimu podaří hráz rybníka opravit, aby už v příští sezóně viděli návštěvníci zámek Červená Lhota v odrazu vodní hladiny a vláha nechyběla ani okolním stromům.