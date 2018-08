Čím později, tím levněji. Češi své dovolené přesouvají mimo hlavní sezónu

Češi přesouvají svoje dovolené mimo hlavní sezónu. Podle odhadů Asociace cestovních kanceláří jezdí od září do poloviny října do zahraničí stovky tisíc lidí. Cestovatele láká hlavně nižší cena zájezdů. Zářijové termíny jsou totiž až o třetinu levnější než dovolená v srpnu. Praha 7:55 8. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kvůli většímu zájmu Evropanů o dovolenou v září si proto řada lidí zájezdy rezervuje i několik měsíců dopředu. (ilustrační foto) | Foto: Miloslav Hamřík

Čím později, tím levněji - alespoň u nákupů letní dovolené to platí. Porovnali jsme nabídku cestovních kanceláří. Zatímco osmidenní zájezd na řecký Rhodos ve tříhvězdičkovém hotelu s polopenzí a odletem v polovině srpna vyjde zhruba na 16 tisíc korun na osobu, přesně o měsíc později stojí ta samá dovolená o pět tisíc korun méně. Právě u Řecka jsou cenové rozdíly nejvýraznější.

„V těchto termínech zůstávají nejoblíbenější španělské nebo řecké ostrovy - ať už je to Malorca, Rhodos, Kos nebo Kréta. V letošní sezóně zažívá velký boom taky Turecká riviéra, kam se lidé po dvou slabších sezónách znovu vrací ve velkých počtech,“ dodává pro Radiožurnál mluvčí společnosti Fischer Jan Bezděk.

First momenty

Kvůli většímu zájmu Evropanů o dovolenou v září si proto řada lidí zájezdy rezervuje i několik měsíců dopředu - v takzvaných first momentech.

„Září je hned po srpnu a po začátku července třetím nejoblíbenějším termínem, kdy si lidé předkupují s velkým předstihem,“ říká místopředseda Asociace cestovních kanceláří Jan Papež.

Přesto je nabídka last minute zájezdů oproti letním prázdninám větší. Cestovní kanceláře si totiž zpravidla nasmlouvají víc zájezdů, které pak potřebují doprodat i za nižší ceny,

„Věřím, že prodáme ještě 20 % z celkového našeho objemu. Pro nás je to důležité období - jako pro cestovní kancelář - protože právě prodeje v září a říjnu rozhodnou o tom, jak celkově ta letní sezóna byla úspěšná,“ vysvětluje marketingový ředitel cestovní kanceláře Exim tours Stanislav Zíma.

Podle letenkového portálu Letuška.cz roste zájem taky o palubní lístky do Istanbulu. Zatímco loni tam prodala společnost zhruba šest set letenek, letos už je to o tisícovku víc. Na rostoucí poptávku po letenkách do Turecka reagují i letecké společnosti. Třeba Turkish Airlines od příštího roku na trase Istanbul - Praha přidá sedm letů týdně.