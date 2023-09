Půlka Čechů plánuje podzimní dovolenou v tuzemsku. Za ubytování a jídlo v restauracích si letos připlatí

Každý druhý Čech letos plánuje podzimní dovolenou v Česku. Podle srpnového průzkumu vládní agentury CzechTourism s tisícem respondentů vede v popularitě jih Česka a jižní cíp Moravy. Nejčastěji se lidé plánují věnovat lehčí turistice, v práci si kvůli tomu vezmou – stejně jako loni – nejčastěji osmidenní volno. A ať už zůstanou v Česku, nebo pojedou do zahraničí, nechtějí si s sebou brát hotovost, vyplývá dále z průzkumu. Někteří ale budou muset. Praha 10:36 22. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Každý druhý Čech letos plánuje podzimní dovolenou v Česku. Podle srpnového průzkumu vládní organizace CzechTourism s tisícem respondentů vede v popularitě jih Česka a jižní cíp Moravy | Foto: Anna Kottová | Zdroj: Český rozhlas

Létem sezona dovolených nekončí. I na podzim se na ni chystá řada Čechů. Celá polovina si ji plánuje v Česku, pětina pak v zahraničí, jak vyplynulo z průzkumu CzechTourismu. Za rekreaci si ale budou muset lehce připlatit.

„Vzrostla průměrná útrata, která je o necelých 500 korun vyšší než v loňském roce. Tam ten důvod je jednoznačný, je to inflace, která zdražila ty nejhlavnější položky jako ubytování a stravování,“ vysvětluje ředitel agentury Jan Herget.

Nejvíc Čechů pak na dovolené plánuje lehčí turistiku, zhruba třetina konkrétně ježdění na kolech. Přibližně každý pátý ale v průzkumu uvedl, že sport na dovolené nepotřebuje a chce hlavně odpočinek.

Platba kartou, nebo v hotovosti?

Zatímco loni zaplatili lidé za pokoj v penzionu se dvěma postelemi zhruba dva a půl tisíce, letos je bude stát přibližně o dvě stovky víc. Týdenní dovolená v Česku vyjde podle předběžných čísel na necelých šest a půl tisíce korun za jednu osobu. Jak v Česku, tak v zahraničí chtějí lidé platit spíše než v hotovosti bankovní kartou.

Ne všude to ale jde. Manželé Langrovi odletí v listopadu do Jordánska a s sebou si tentokrát plánují přibalit větší množství hotovosti. „Řekli jsme si, že by nás teď lákalo něco z arabského světa a tam platby kartou nejsou úplně běžné,“ popisují manželé pro Český rozhlas.

Přesto zůstává bankovní karta nejoblíbenější metodou platby v zahraničí. „Většina Čechů, když vycestuje do zahraničí, tak chce platit svojí preferovanou platební metodou, což je podle průzkumů platební karta. V porovnání s tím, jak se Čech chová v České republice, tak o něco méně zmiňují placení mobilním telefonem. To je v rámci Česka extrémně oblíbená platební metoda,“ přibližuje Country Manager společnosti Visa Petr Polák.

Důvodem je podle Poláka obava, že ne všude v cizině půjde mobilem platit. „Platební karta bude pravděpodobně velmi preferovanou platební metodou i dál, a to díky benefitům, které nabízí, což je primárně pohodlí a bezpečnost.“

Cizinci v Česku

Týká se to i turistů, kteří přijíždí do Česka. Nejvíc u nás utrácí Američané a Norové. A podle toho, kde používají platební karty, se dají zjistit i jejich zvyky. „Američan je turista, který je dobrodružnější než návštěvníci třeba z Asie. Kromě Prahy se snaží navštívit i regiony České republiky, více se zajímá o atraktivní místa a někdy na ta místa i samostatně vyráží,“ doplňuje Polák.

Do Česka si v poslední době podle Kataríny Kakalíkové ze společnosti Mastercard nachází cestu i turisté z opačné polokoule. „Například je velký nárůst cestujících z Latinské Ameriky do Evropy, to znamená i do Čech. A stejně tak nárůst našich lidí, kteří mají zájem o exotičtější krajiny, třeba na Arabském poloostrově,“ říká Kakalíková.