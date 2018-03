Svíčková, Kabáti či sledování hokeje. Česká restaurace v Hurghádě díky návratu turistů znovu ožívá

Zájem o dovolenou v Egyptě po letech stagnace znovu rychle roste. Loni zemi navštívil víc než dvojnásobek českých turistů oproti předchozímu roku. A jejich počet roste i letos. Přispívá k tomu zklidnění politického napětí. Optimismus se tak vrací českým podnikatelům působícím v Egyptě, například k Marcele Materkové, která v Hurghádě provozuje českou restauraci. Od stálého zpravodaje Hurghada 19:00 20. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česko-slovenská restaurace v centru egyptské Hurghády. | Foto: Štěpán Macháček | Zdroj: Český rozhlas

„Dvakrát smažák s hranolkama a s tatarkou,“ zadává do kuchyně klasickou českou objednávku vrchní a zároveň majitelka restaurace Marcela Materková svému egyptskému manželovi. Alí zvaný Silvestr noří připravené obalené kousky do fritézy a za chvilku vystřihne na talíř krásnou porci smaženého sýru s hranolky. „Černý český kuchař. Tak dobrou chuť, pane,“ směje se Silvestr.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si reportáž Štěpána Macháčka z české restaurace v egyptském městě Hurgháda

Teď je ten pravý čas

Česká restaurace v Hurghádě je takovým barometrem turismu v Egyptě. Před čtyřmi lety po politických nepokojích ji Marcela zavřela, protože čeští turisté přestali jezdit. Loni ale podnik znovu otevřel, v jiných a větších prostorách.

„Už jsem tušila, že pokud nepokoje ustaly, tak i když občas někde něco bylo, hlavně na Sinaji, tak jsem věděla, že lidi už zase začnou jezdit. Tak říkám, hele možná teď je ten čas. Tak jsme to zkusili, otevřeli jsme v dubnu, a červen, červenec už tady bylo narváno,“ popisuje majitelka.

Marcela Materková je ze Špindlerova mlýna a v Hurghádě žije už patnáct let. A letos je po dlouhé době znovu plná optimismu: „Letadla jsou plný, teď ve středu přiletělo patnáct letadel Čechů. Začal březen a lidi se pomalu scházej, takže víme, že v dubnu budeme minimálně přes půlku hospody plný. Budeme muset vzít ještě jednoho barmana a někoho na servis.“

Podnik teď praská ve švech hlavně při tancovačkách s živou hudbou, které jsou tu dvakrát týdně. Většina hostů jsou tu čeští a slovenští turisté z okolních hotelů v centru města. „Většina lidí už po třech dnech nechce jíst na hotelu, jsou toho plní, tak si přijdou dát českýho smažáka,“ říká s úsměvem Marcela. Část hostů oceňuje, že do Egypta, i když je to česká restaurace, ještě nedorazil zákaz kouření. „Češi jsou z toho nadšení. Ten, kdo nekouří, tak si většinou sedne venku na zahrádce, kdo kouří, sedne si s kuřáky,“ vysvětluje.

Fotogalerie z hurghádské česko-slovenské restaurace:

Fotogalerie (8)







DJ a kuchař v jedné osobě

V lokále je útulno, stěny jsou popsané názvy českých a slovenských měst, točí se egyptské pivo, z reproduktorů hraje známá hudba. „Máme Michala Davida, máme Daniela Landu, Kabáty, všechno česká muzika.“ Marcelin manžel Silvestr dělá kromě kuchaře i DJ. Ale baví ho hlavně vaření.

„Pojedu do Olomouce, budu tam dělat kurz na kuchaře a číšníka. Jsem kuchař a miluju český jídla, guláš, knedlík, svíčková,“ líčí Silvestr. Po absolvování kurzu prý dostane osvědčení kuchaře českých jídel. Ale většinu jich stejně už umí. Nahlížíme spolu do jídelního lístku v klasických koženkových deskách a průhledných fóliích: „Ďábelský toasty taky, polévky - česnečku, kuřecí krém, hovězí vývar. Na objednávku máme svíčkovou, tatarák a kachnu se zelím a knedlíky. Děláme utopence, děláme ovocný sladký knedlík,“ ukazuje Silvestr na hromadu čerstvě připravených jahodových knedlíků.

Marcela teď určitě Egypt opouštět nehodlá. Doba je tu pro její podnikání slibná. „Mám to tak, že pokud tenhle byznys bude fungovat a restaurace bude prosperovat, tak budu určitě tady, zatím se mi do Čech zpátky vůbec nechce, protože mi nepřijde, že je to v tuhle dobu zrovna optimální. Co to půjde, chci být tady. A kdyby se náhodou cokoliv stalo, tak vždycky ta cesta zpátky je.“

Na obrazovce tu běží české televizní stanice, v květnových vedrech se tu totiž bude mohutně fandit českému či slovenskému týmu při hokejovém šampionátu.