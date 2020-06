Utajené krásy Česka: nedávno ‚vykopaný‘ gotický kostel ve Slavkovském lese je oblíbeným místem svateb

Archeologové s dobrovolníky ho doslova vyhrabali ze země, stejně jako kdysi v Peru vykopali hledači pozůstatky Maccu Picchu. Ruiny Sv. Mikuláše jsou rozlohou nesrovnatelně menší, ovšem ztracené v lesích působí naprosto výjimečně.

Od chatové osady Třídomí vede lesní cesta, ze které občas vystupují zaoblené kameny, důkaz, že tu kdysi někdo postavil solidní cestu. Smrkový les stíní, náhle se ale otevře mýtina a z ní zničehonic vyrůstá zaoblený kopec. Na vrcholu stojí nízká světlá zídka, kterou na jednom místě převyšuje gotická brána. Jako by to tu nastražil na poutníka filmaři, aby to bylo co nejvíc působivé.

„Táta tu po válce vyrůstal a vyprávěl, že to bylo vždycky takové tajemné místo. Kopec byl zarostlý a nikdo netušil, že je tu nějaký kostel,“ říká Viktorie De Stefanisová, matrikářka z blízkého Horního Slavkova, která tu dohlíží na občasné svatby. „Už jsme jich tu měli asi dvacet, postupně se to rozmáhá, jen letos nebyla ještě ani jedna.“

Kostel sv. Mikuláše jsou ruiny, které archeologové s dobrovolníky postupně dostavěli. Zeď kostela, kam se jistě vešlo na padesát lidí, je celistvá, ohraničuje celý vrcholek a kromě brány je nejzachovalejší částí presbytář, tedy oltář, bytelná kamenná menza a gotická portál orientovaný téměř přesně na východ.

Přesbytář | Foto: Ľubomír Smatana | Zdroj: Český rozhlas

„Objevili to tak, že postupně odkopávali zeminu z toho vrcholu a odkrývali kameny,“ říká Viktorie. Stojí v presbytáři, a ukazuje, kde stojí svatebčané a oddávající. „Kdybych se měla ještě někdy vdávat, tak bych také chtěla tady,“ směje se matka dospívajícího syna.

Viktorii doprovází domorodec, padesátník Libor Nagy, který má chatu dva kilometry na východ v osadě na Třídomí a pravidelně se tu zastaví. „Mám to kousek, tak sem chodím často s přáteli. Občas se mrkneme i nahoru,“ ukazuje prstem na jih, kde se na vrcholu Krudum (838 m.n.m.) vypíná moderní rozhledna.

Divoká pustina

Člověka maně napadne, proč asi předci vybudovali kostel právě tady a jak to tu ve středověku muselo být divoké a pusté. Libor Nagy kroutí hlavou. „Ani si nemyslím, že to musela být nutně divočina, vedla tudy stezka.“

Zřejmě to bude pravda, protože archeologové trasu přes Slavkovský les zmapovali a předpokládají, že kvůli tomu tady kostel stojí.

Pro Radiožurnál to popsal archeolog z karlovarského muzea Jiří Klsák. „Tudy vedla významná zemská cesta z Chebska do Prahy. Pocestní se tu mohli sejít s Bohem a rozjímat, ale zřejmě tu i nocovali. Překvapivě jsme totiž mezi nálezy objevili i kachle.“

Ke kostelu vede i cesta ze severozápadu od Sokolova z vesničky Hrušková. Tudy přijíždějí svatebčané, nechávají auta v sedle a sem musejí pěšky. Přibývá i turistů, kteří díky archeologům pomalu objevují místo, které bylo před dvaceti lety zcela ukryté před zraky lidí. Kostel sv. Mikuláše je perla Slavkovského lesa, takové české Maccu Picchu.