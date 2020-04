Cestovní kanceláře smí místo vrácení peněz vydávat poukazy na rovnocenné zájezdy, schválila vláda

Tuzemské cestovní kanceláře (CK) budou moci odložit vrácení peněz za zrušené zájezdy kvůli koronaviru s plánovaným odjezdem od 20. února do 31. srpna. Místo nich budou klientům vydávat poukazy na rovnocenné cesty. Návrh zákona schválila v pondělí vláda, tento týden ho bude projednávat Sněmovna. Na tiskové konferenci to řekl vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). Praha 18:53 6. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Poukaz budou moci odmítnout lidé spadající do tzv. zvláště zranitelných skupin. Patří k nim např. senioři nad 65 let, zdravotně postižení či lidé, kteří nemohou kvůli koronaviru pracovat. Ilustrační foto | Zdroj: Pixabay | CC0 Creative Commons,©

Na odložení platby by měla do 31. srpna příštího roku platit tzv. ochranná doba. Klienti, kteří do tohoto data poukaz nevyužijí, budou mít nárok na vrácení uhrazených záloh.

Poukazy budou chráněny zárukou pro případ úpadku CK. Vydávány budou muset být bez doplatku. Poukaz místo hotovosti musí být nabídnut bez poplatku na rovnocenný zájezd. Pokud to nebude možné a ochranná doba skončí, CK bude muset klientovi uhradit veškeré zaplacené zálohy.

Hotovost CK bude muset lidem vrátit i v případě, že náhradní zájezd v ochranné době nevyčerpají, a to nejpozději do 14 dnů od skončení ochranné doby.

Odmítnutí poukazu

Poukaz budou moci odmítnout lidé spadající do tzv. zvláště zranitelných skupin. Patří k nim senioři nad 65 let, zdravotně postižení, nezaměstnaní, rodiče na mateřské nebo rodičovské dovolené či lidé, kteří nemohou kvůli koronaviru pracovat.

Lidé, kteří si koupili zájezd s odjezdem do 31. srpna, ale nebudou ho chtít absolvovat kvůli obavám o své zdraví nebo ztrátě zaměstnání, mohou rovněž CK požádat o vydání poukazu. Za běžných podmínek by museli při jeho zrušení uhradit storno poplatky.

Ministerstvo pro místní rozvoj zhruba před dvěma týdny uvedlo, že CK mohou klientům za zrušené zájezdy kvůli koronaviru nabízet poukazy místo zaplacených záloh. CK ale požadovaly, aby byla tato možnost měla oporu v legislativě.

„Asociace českých cestovních kanceláří a agentur obecně vítá, že Česká republika konečně následuje jiné evropské země a přijímá právní rámec řešící současnou tíživou situaci cestovních kanceláří a jejich zákazníků. Legislativní ukotvení mechanismu poukazů bylo od počátku vyhlášení stavu nouze naší ústřední snahou, přetavení tohoto požadavku do podoby konkrétního návrhu zákona proto vnímáme jako pozitivní signál ve smyslu pomoci cestovním kancelářím a agenturám,“ uvedla na dotaz ČTK výkonná ředitelka Asociace Tereza Picková.