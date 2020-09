Kvůli mizivému zájmu už v Česku ukončilo nebo přerušilo činnost přes 100 cestovních kanceláří

Letošní sezóna cestování zatím moc nepřeje. Při pohledu na nárůst koronavirových statistik a zvažovaných omezení to v nejbližších týdnech podle oslovených majitelů cestovních kanceláří nebo agentur nejspíš nebude o moc lepší. A tak některé cestovní kanceláře nebo agentury přežívají jen tak tak, další už zavřely nebo přerušily činnost. Hradec Králové 8:53 17. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Cestovní kanceláře si obvykle dělají přes léto finanční rezervy na zimu, letos nebylo z čeho. Jednoduché to v současné době není ani pro samotné klienty. (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Pixabay

„Jeden nebo dva zájemci, maximálně," popisuje Michaela z cestovní agentury v centru Hradce Králové, kolik klientů denně teď jejich firmu navštíví.

Jinde je to podobné nebo dokonce horší - třeba v jedné z jičínských cestovních kanceláří nebyl nikdo už od konce minulého týdne.

I proto už čtyři cestovní kanceláře zkrachovaly, činnost ale ukončila nebo přerušila i celá řada dalších kanceláří nebo agentur, říká místopředseda Asociace cestovních kanceláří České republiky Jan Papež. „Přes 100 kanceláří ukončilo nebo přerušilo činnost, to je samozřejmě číslo, které v minulých letech vůbec nebylo. Ty kanceláře, které ukončily činnost, tak ji ukončily bez insolvence, tedy bez krachu."

Přežít nedokázal každý

Majitelka další z hradeckých agentur Jana Šálková to zatím zvládá, i když podmínky nejsou ani zdaleka ideální. „Je to hrozná bída. Přiznám se, že jsem asi na deseti procentech běžného obratu."

A tak nezbylo než se vzdát pronájmu kancelářských prostor a přesunout práci částečně domů a částečně do provizorních podmínek.

Cestovní kanceláře si obvykle dělají přes léto finanční rezervy na zimu, letos nebylo z čeho. Jednoduché to v současné době není ani pro samotné klienty.

Informace o tom, do kterých zemí se může a do kterých ne, se mění a nikomu se moc nechce do nákupů s velkým předstihem.

Podle výkonné ředitelky Asociace českých cestovních kanceláří a agentur Terezy Pickové bude cestování do budoucna určitě jiné. „Je asi třeba počítat s tím, že cestování s nějakou povinností prokázání se negativním testem může být teď novou realitou."

I to podle Terezy Pickové může některé klienty odradit. Jednou ze základních podmínek, jak si při současném plánování dovolené nenaplánovat spíš hromadu problémů, je pořádně si přečíst stornopodmínky.

Jenže tohle ani letošní léto zatím klienty moc nenaučilo, říká Michaela z hradecké cestovní agentury. „Já si myslím, že lidé vůbec nečtou všeobecné podmínky. Nezažila jsem ještě člověka, který by si je přečetl od začátku do konce."

Aktuálně cestovní kanceláře v Královéhradeckém kraji nabízejí zimní zájezdy do zemí Evropské unie a také exotiku v podobě Zanzibaru, Malediv nebo Dominikánské republiky.