Jižní meandr řeky Vltavy v Českém Krumlově se proměnil v relaxační zónu pro místní rodiny i turisty

Dva nové vstupy do Vltavy s pozvolnými schody a hned vedle kavárna v domku, kde tvořil malíř Egon Schiele. Český Krumlov nabízí poblíž centra nově koupání v řece a místo pro relaxaci. Využijí ho místní, ale i rodiny s dětmi, které do města na seznamu UNESCO přijedou na výlet. Český Krumlov 21:45 16. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nový vstup do řeky Vltavy u domku Egona Schieleho v Českém Krumlově | Foto: Petr Kubát | Zdroj: Český rozhlas

„Hlavní myšlenkou je využít plynoucí řeky, proto tu máme dva vstupy do vody. Na horním můžete vlézt do řeky a na dolním vystoupit, někdo třeba bude plavat proti proudu. To území je poměrně velké a poptávka po koupání v řece je také velká,“ říká místostarosta Českého Krumlova Martin Hák.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Nové relaxační místo v Českém Krumlově si prohlédl Petr Kubát

U takzvaného jižního meandru řeky Vltavy u domku Egona Schieleho vznikly stupně, na kterých mohou návštěvníci odpočívat, a pak samotné schody do vody.

Na projekt a všechny práce u Vltavy dohlíží městský architekt Ondřej Busta. „Čtyři schody se zábradlím umožní výstup i lidem, kteří nejsou tak fyzicky zdatní. Není to nic, co by se architektonicky projevovalo vůči svému okolí, nedělá si to žádné ambice, aby to na sebe upozorňovalo,“ popisuje.

Podle něj je betonová stavba připravená i na povodně. „Ta konstrukce je poměrně náročná, aby schody vydržely velkou vodu, aby se dal případně jen dosypat břeh. Myslím si, že vydrží léta,“ vysvětluje.

Nový vstup do řeky Vltavy u domku Egona Schieleho v Českém Krumlově | Foto: Petr Kubát | Zdroj: Český rozhlas

Některým místním obyvatelům se ale provedení vstupů do řeky nelíbí. „Určitě je fajn, že tu bude vstup do vody, ale mělo by to být v rázu toho města. Mohli to udělat třeba z kamene, aby to ladilo k okolním terasám,“ komentuje Hana Polatová, která bydlí poblíž.

‚Trochu se nám ta barva nepovedla.‘ Obyvatelé Českého Krumlova kritizují novou fasádu Mincovny Číst článek

Betonové schody postupně obrůstají travou. Brzy se tu budou koupat místní, ale i čeští turisté, kteří během loňské sezony vystřídali davy asijských návštěvníků.

„Já myslím, že tu nebyly jen české rodiny, ale byla to taková ta stará dobrá monarchie. Slyšeli jsme slovenštinu, maďarštinu, němčinu. To nám je velmi příjemné a navazuje to na mentalitu toho nechvátání, lelkování a užívání si atmosféry Vltavy,“ dodává Martin Hák.

U louky jsou veřejné toalety, v Schieleho domku funguje kavárna, hned vedle je dětské dopravní hřiště. Samotné vstupy vyšly na více než milion korun. Radnice využila z 50 procent dotaci ministerstva pro místní rozvoj.

Další nový vstup do Vltavy je v městském parku, město dokončuje i obnovu louky u řeky v Novém Spolí.