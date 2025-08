Český les nabízí první nouzové nocoviště. Na území CHKO by jich mělo vzniknout až deset

1. srpna oslaví 20 let existence Chráněná krajinná oblast Český les. Toto území zatím stále není úplně objevené, ačkoliv se sem dlouhodobě snaží přilákat turisty. Pomoci by mohla třeba takzvaná nouzová nocoviště, kde poutníci při svých cestách přespí a poté zase pokračují v cestě.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Také v Českém lese začínají vznikat nouzová nocoviště. Jedno z nich si vyzkoušel reportér Lukáš Milota

Se vznikem nouzových nocovišť počítá územní studie pro Český les, jak říká Tomáš Peckert z Agentury ochrany přírody a krajiny. „V úzkém pásu bývalé železné opony by neměla vznikat žádná tvrdá turistická infrastruktura, ale zároveň jsme chtěli umožnit turistům se v tom území pohybovat a také tu přenocovat".

„Na tomto základě byla vytvořena ideová síť zhruba deseti bodů, kde by mohla nouzová nocoviště stát. Nejedná se o kemp, je to místo k jednorázovému přenocování, kde si lze většinou rozdělat oheň a nachází se tu suché WC. Co je důležité – každé místo musí mít provozovatele, který se o něj bude starat,“ dodává Peckert.

První nouzové nocoviště vzniklo letos na soukromém pozemku, a to na místě zaniklé vesnice Hraničky na Tachovsku. Další by se mohlo objevit poblíž rozhledny Havran. Se zájemci o vybudování nocovišť na svém pozemku komunikuje Destinační společnost Český les.