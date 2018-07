Přes tři oceány a tři kontinenty. Český aviatik má za sebou první kilometry na cestě kolem světa

Aviatik Roman Kramařík se vydal na své životní dobrodružství. V rámci Mise okřídlený lev chce jako první Čech sám obletět svět. Čeká ho bezmála 40 tisíc kilometrů, které by měl zvládnout během zhruba 200 letových hodin. Poletí přes tři oceány a tři kontinenty. Za sebou má první kilometry. Praha 22:02 25. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Roman Kramařík se strojem, ve kterém obletí zeměkouli | Foto: Kryštof Peterka | Zdroj: Okřídlený Lev

Roman Kramařík strávil velkou část dne s telefonem u ucha, protože všechno se vyřídit s předstihem prostě nedá.

„Nedá, nedá. Ale takový je život. To by byla hrozná škoda, kdyby šlo. I když trochu té nudy bych si možná rád užil. Ale strávil jsem spoustu času na telefonu s bezpečnostní službou jednoho státu, přes který poletím, který řeší, co jsem zač a jestli mi mohou dát povolení pro průlet jejich prostorem a přistání.“

Protože naplánovat let kolem světa není nic jednoduchého, organizátoři mise „Okřídlený lev“ vyhledali logistickou pomoc dispečerů v čele s Michalem Pazourkem.

„Je to těžké z několika důvodů. Jeden důvod je to letadlo. Je to malé letadlo, které má dolet, dostup, takže je závislejší na počasí. Toto letadlo, na rozdíl od velkých letadel, má specifické palivo, které není všude k dispozici. Na jednu stranu jsme měli země, kde bylo jednoduché povolení, ale to palivo tam nebylo. To bylo třeba i Rusko, které jsme kvůli tomu zavrhli," popisuje náročné přípravy Pazourek.

„Obecně, když to vezmu, tak se dá říct, že Asie je nejsložitější část. Těch zemí je tam hodně, každá z nich má povolení, každá z nich má jiná pravidla. Takže to nás stálo nejvíc čas a úsilí a ještě stále stojí. Ten proces stále ještě běží.“

Romana Kramaříka vyprovázeli a cestu jeho letečtí kolegové a kamarádi, kteří usedli do malých českých letadel a vyprovodili ho ve společné formaci. A jak podle jednoho z nich mise skončí?

„Myslím si, že když řeknu, že nevíme, tak to bude strašně napínavý. Tak pojďme ten příběh nechat napínavý a sledujme odlet,“ směje se Nikola Lukačovič.