Brazilec cestuje kolem světa na bambusovém kole. ‚Do Plzně se těším hlavně na pivo,‘ říká

Dobrodruh Ricardo Martins na svém kole objel zatím skoro 30 zemí, ale tím to pro něj rozhodně nekončí. „Baví mě poznávat jiný životní styl. To samé chci poznat i tady v Čechách," říká pro Český rozhlas Plzeň Plzeň 11:05 5. srpna 2018

Ricardo Martins se svým bambusovým kolem zatím objel téměř 30 zemí | Foto: Jan Markup | Zdroj: Český rozhlas

„Měl jsem malý sen, pít šampaňské v Champagne, tequillu v Mexiku a protože miluju pivo, chtěl jsem pít plzeňské pivo v Plzni,“ říká usměvavý cestovatel Ricardo Martins.

Čas pro Ricarda Martinse nic neznamená. Na bambusovém kole pomalu objíždí celý svět

Památky a historie Ricarda také zajímají, kolem světa ale cestuje z trochu jiného důvodu. „Rychle se začnu nudit, když se dívám třeba na nějaký krásný vodopád nebo něco podobného. Samozřejmě, je to hezké, neříkám , že se mi to nelíbí, ale baví mě spíš poznávat jiný životní styl. A to samé chci poznat i tady v Čechách. Miluju také nejrůznější jídla a pití, prostě nejrůznější chutě a vůně, a proto vlastně cestuju kolem světa,“ popsal cestovatel.

Cestovatelská solidarita

Ricardo Martins přespává tam, kam ho lidé pozvou. Jde o lidi, kteří zdarma nabízejí prostřednictvím internetové databáze přespání podobným dobrodruhům a cestovatelům. A přesně díky tomu se Ricardo dostal do Horních Lažan k Petrovi Nazarovovi.

„Jelikož sám cestuji, vím, že taková pomoc přijde vhod, takže rád ostatním cestovatelům pomůžu. V Horních Laženech bydlím zatím jen dva měsíce, a už jsem tu měl pět lidí ze zahraničí. Předtím jsem žil v Plzni, kde jsem ubytoval desítky lidí z celého světa. Člověk se díky tomu obohatí o spoustu nových věcí. Například teď od Ricarda jsem se dozvěděl o Riu de Janeiru, kde jsem ještě nebyl a samozřejmě se tam chystám. Nabídl mi, že až tam přijedu, můžu zase já bydlet u nich,“ uzavřel cestovatel, spisovatel a občas také bytný Petr Nazarov.

Dopravní prostředek i důvod k seznámení

Dobrodruha z Brazilie, Ricarda Martinse, poznáte snadno podle bambusového kola. Vysvětlil, že téměř vše už bylo na kole rozbité, ale bambusový rám prý nikdy.

„Když někam přijedete na drahém kole, je to to samé, jako když někde zaparkujete ferrari. Vznikne tím určitý sociální odstup. Považují vás za bohatého, Ale kolo jako je tohle, z bambusu, lidi přitahuje. Díky němu si hned povídáme. Je to můj způsob, jak získat přátele,“ doplnil Ricardo Martins.

Jeho cesta teď míří na jih - do Rakouska, Maďarska, Chorvatska, Bosny a dalších zemí. O to, kde se tam vyspí, asi nemusí mít strach, podobně jako když hledal a pak našel střechu nad hlavou v Lažanech na jižním Plzeňsku.