,S německou cestovkou bych jel i do Českého ráje.‘ U sousedů vrací hotovost, jiný je i přístup vlády

Pavlína Špalková měla letět v polovině března do Spojených arabských emirátů, kvůli opatřením spojeným s nemocí covid-19 ale na dovolenou neodletěla.

„Měli jsme letět s českou cestovní kanceláří v sobotu 14. března. Let zpátky nám ale aerolinka Air Arabia zrušila, takže nám potvrdili plnou refundaci. Od té doby nám slibovali, že peníze jsou na účtárně a čeká se jen na jejich odeslání. Až v dubnu vláda vydala prohlášení o lex voucherech. My jsme ale měli peníze dostat dle všeobecných podmínek ve čtrnáctidenní lhůtě začátkem dubna, což se nestalo, a firma peníze zadržuje dodnes,“ řekla serveru iROZHLAS.cz Špalková. „Zhruba před dvěma týdny nám nabídli ,lex voucher‘, proti kterému jsme se odvolali. Veškerá komunikace byla iniciovaná z naší strany, oni pouze mlžili a dávali rozporuplné informace,“ pokračuje. Za dovolenou dala společně se třemi kamarádkami 98 250 korun.

Na podobnou dovolenou chtěl letět Jaroslav Cidlina. V polovině března měl odlétat do Spojených arabských emirátů, jenže s německou cestovkou. Společně se dvěma kamarády zaplatili za dovolenou něco málo přes 76 tisíc korun.

Cestovní kanceláře začaly rušit zájezdy. ‚Poplatky by měly vrátit i těm, kteří je už stornovali,‘ říká právník Číst článek

„Měl jsem zájezd pojištěný i proti stornu, ale když jsem se dozvěděl, že se pravděpodobně nikam nepoletí, tak mi řekli, že by se měly finance vracet. Počkal jsem si zhruba měsíc a peníze přišly. Asi před třemi týdny jsem dostal plnou výši,“ říká Cidlina s tím, že jen dvakrát volal a ptal se, zda se má obrátit na pojišťovnu nebo mu peníze vrátí firma, u které si zájezd objednal. „Řekli mi, ať vyčkám, a přišlo to zpátky,“ dodal.

S německou společností byl Cidlina na dovolené již poněkolikáté. „Tohle byl vůbec zvláštní případ, ale s Němci se mi navíc nikdy nestalo, že bych musel něco reklamovat. U našich cestovek je vždy alespoň malý podraz. Hotel u moře? Sice tam byl, ale nedalo se z něj k moři dojít. Hotel s klimatizací? Ale klimatizace za příplatek 10 eur na den. Dokonce jsem jim i psal, že bych s německou cestovkou jel i do Českého ráje,“ říká Cidlina.

Voucher, nebo peníze?

Jednatel agentury NaCesty.cz Jiří Pikrt říká, že v přístupu českých a německých cestovních kanceláří je velký rozdíl. „Prodáváme zájezdy německých kanceláří i produkty českého Eximu. Z těch rezervací, které u Eximu máme, vidíme, že nevracejí peníze, ale dávají vouchery, a to i klientům, kteří stornovali za poplatky na začátku krize. Přístup německých cestovek, které tvoří část obratu i na českém trhu, je úplně jiný. Každý klient má právo si vybrat, zda chce peníze nebo voucher, který je často s nějakým bonusem,“ řekl serveru iROZHLAS.cz.

Německé cestovní kanceláře se na rozdíl od těch českých drží právních norem Evropské unie. Podle nich mají klienti možnost žádat hotovost, kterou firmy v Německu disponují i díky tomu, že jim stát ručí za úvěry.

Zásadním datem pro cestovní kanceláře v Německu je 14. červen. Až do té doby totiž u našeho západního souseda platí varování před cestami do zahraničí. Kanceláře tedy do tohoto data vrací lidem peníze, ohledně dalších termínů však žádají trpělivost a nabízejí klientům například změnu termínu zdarma.

Co si počít s voucherem či storno poplatky? Na otázky klientů cestovních kanceláří odpovídal právník Svoboda Číst článek

„Po 14. červnu se uvidí, jak to bude v cílových destinacích dál. Pokud se do destinací nebude moct jezdit, tak předpokládám, že cestovky budou dál pokračovat v nabízení dosavadních možností, tedy vrácení peněz nebo voucher,“ myslí si Pikrt.

Rozdílný přístup vlád

Německý cestovní průmysl také řeší problémy, ale nabízí jiná řešení. Na rozdíl od české vlády totiž kabinet Angely Merkelové ručí cestovním kancelářím za půjčky. Úvěr s ručením od státu si vyžádala například cestovní kancelář TUI, která je největším pořadatelem zájezdů v Evropě. Společnost si musela půjčit 1,8 miliardy eur, aby zvládla pokrýt náklady spojené s koronavirovou krizí.

Podle Pikrta se můžeme jen dohadovat o tom, za jakých podmínek TUI dostala podporu, ale podstatné je, že ji dostala, což se nikomu v Česku nestalo. „Další menší cestovní kanceláře vypadají, že mají nějaký finanční balík, protože nám také zvládly vrátit veškeré peníze. Samozřejmě to ani v Německu není úplně růžové, jsou tam různé demonstrace třeba cestovních agentur,“ poukazuje Pikrt.

Řada dalších německých cestovek patří do skupiny Rewe. Ta vlastní například firmy ITS, Jahn Reisen nebo Dertour. Její vedení prohlásilo, že těžkou situaci zvládne díky „skvělým“ loňským výsledkům. Ekonomické zdraví skupiny dokazuje i to, že v květnu převzala českou cestovní kancelář Fischer, kterou zařadila do portfolia k Exim Tours. Na konci minulého týdne obě firmy oznámily, že ruší všechny zájezdy do konce srpna.

„Ve chvíli, kdy máte finančně silného majitele, tak si můžete dovolit věci, které byste jinak nesměl. Je to i sázka na budoucnost, protože firma ukáže, že může takhle vyjít klientům vstříc,“ řekl serveru iROZHLAS.cz Tomáš Prouza, šéf Svazu obchodu a cestovního ruchu.

Omezení na plážích i v centrech měst. Letní dovolená bude podle německého ministra zahraničí letos jiná Číst článek

Tereza Picková z Asociace českých cestovních kanceláří a agentur považuje „lex voucher“ za jedinou dostupnou pomoc cestovním kancelářím od české vlády. Nový zákon ale podle ní neřeší neúprosný tlak na likviditu cestovních kanceláří.

„Za funkční řešení bychom považovali kombinaci vydávání poukazů s možností bezúročných úvěrů. Podpora prostřednictvím poukazů je bohužel časově omezená a vyprší s koncem srpna. Propad poptávky a stagnace prodejů přitom potrvá déle,“ napsala serveru iROZHLAS.cz Picková s tím, že pro cestovní kanceláře hraje důležitou roli to, jakou rychlostí případnou podporu dostanou.

Kritika „lex voucheru“

S poukazy v rámci zákona „lex voucher“ má problém Evropská komise. Legislativa totiž odporuje právním normám Evropské unie platným i v Česku. Podle nich mají klienti právo žádat hotovost. „Evropští spotřebitelé mají právo nechat si vyplatit hotovost, pokud ji chtějí, a tečka,“ řekla minulý týden výkonná místopředsedkyně Evropské komise Margharethe Vestagerová. Komise upozornila, že spotřebitelům musí zůstat volba mezi hotovostí a voucherem.

Podle informací Radiožurnálu se už Evropská komise zabývá tím, že Česká republika podobně jako další země EU umožňuje společnostem hotovost nevyplácet, čímž tyto státy mohou porušovat pravidla na ochranu spotřebitele. Podobný problém jako Česko má dalších 11 nebo 12 zemí podle toho, jestli mezi ně započítáme Nizozemsko. Tamní vláda totiž vyplácení voucherů cestovkám doporučila.

Evropská komise dopisem členské státy vyzvala, aby od tohoto jednání upustily, a varovala je, že nebude váhat zakročit, pokud se situace nezmění.

Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO) v pátek uvedla, že chce v návaznosti na dopis vyzvat Evropskou komisi k bilaterálnímu jednání. Na něm chce argumentovat tím, že český „lex voucher“ má oproti jiným podobným zákonům navíc ještě sociální prvek. Počítá totiž s tím, že senioři od 65 let, zdravotně postižení a další osoby patřící do skupiny zvláště zranitelných osob mohou vystavení poukazu odmítnout a požadovat vrácení peněz.